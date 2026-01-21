2026年のスタートをサポート ｜Tineco FLOOR ONE i7 Fold新発売

ティネコインテリジェントテクノロジーライフジャパン株式会社

ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社（以下、Tineco）（代表者：冷泠・レイリン、本社：中国蘇州）は、2026年の新生活に向けて、180°折りたたみ可能で90°使用時は腰への負担を軽減するコンパクト・スマート水拭き掃除機「i7 Fold」を正式に発売いたします。Tineco Amazon 及び楽天公式ショップにて、1月より既に販売中で、ご購入いただけます。新生活に向けた清潔で快適な暮らしをサポートいたします。

Tineco FLOOR ONE i7 Fold

本製品は本体重量わずか3.5kgで、使用時の体感重量は約0.79kgです。一方、取り回しが簡単で、省スペース収納も可能です。吸引と水拭きを一台でこなすスマート機能に加え、絡み防止のローラーブラシやセルフクリーニングシステムを搭載し、家具下や狭い場所の清掃も快適に行えます。

超軽量設計でラクラク操作

180°折りたたみで省スペース収納

狭い隙間もお手のもの

吸引・水拭き・自動洗浄を1台で

- 本体重量は3.5kgですが、持ったときの体感重量は 0.79kg- 単手で軽く操作でき、手首や腕への負担を大幅に軽減。- 使用時はサッと取り出して掃除、折りたためばコンパクトに収納- 家具下や隙間にもスッキリ収まるデザイン- 小さな住宅でも置き場所に困らない- 厚さ9.6cmの超薄型で、ベッド下や机下、家具の隙間も簡単に掃除- 忙しい毎日でもサッと掃除できる省力設計- 強力22,000Paの吸引力でゴミやペットの毛もスッキリ- 絡み防止のローラーブラシで髪の毛やペット毛の絡まりも軽減- 熱風乾燥＆自動洗浄機能で、掃除後も清潔・衛生的

■产品概述

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61103/table/87_1_6161ee0af59a6aba9a29cb4b1c5bc477.jpg?v=202601220921 ]Amazon・楽天にて同時発売

Tineco Floor One i7 Fold は、Amazon および 楽天市場にて同時発売 いたしました。

ご利用しやすいプラットフォームから、正規販売ルートを通じて安心してご購入いただけます。

Amazon店舗情報

Amazon店舗名：Tineco公式ストア

Amazonの公式商品URL：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FVFCYRQ6(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FVFCYRQ6)

楽天店舗情報

楽天市場公式ストア名： TINECO公式楽天市場店

楽天市場公式商品URL： https://item.rakuten.co.jp/tineco-official/i7fold/(https://item.rakuten.co.jp/tineco-official/i7fold/)

【発売価格】74999円（税込）

【Tinecoについて】

ティネコインテリジェント株式会社（Tineco）は、ECOVACSの子会社として1998年に中国蘇州で設立。設立以来、スマートな掃除機シリーズからスマートな水拭き掃除機シリーズまで、先進的な技術を搭載した掃除製品で世界をリードしてきました。Tinecoは、世界中で1,000以上の特許を保有し、その優れたデザインと技術により、iF賞、Reddot Design賞を含む10の国際デザイン賞を受賞しています。創業から26間、これまで全世界108ヵ国で5000万人以上のユーザーに快適な生活空間を提供してきました。

●会社HP：https://jp.tineco.com/

●公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/tineco_jp

●公式Instagram：https://www.instagram.com/tineco_jp/

●公式Lline：https://lin.ee/oYc7toF

●Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/tineco/

●Rakuten公式ストア：https://www.rakuten.ne.jp/gold/tineco/