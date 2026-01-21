ボードゲームで感染対策を学ぶ

―― 参加型訓練「SAVE!」導入で「座学」から「対話」へ――

JA北海道厚生連帯広厚生病院（所在地：北海道帯広市）において、2025年末、「地域医療機関ICTカンファレンス(合同)及び新興感染症を想定した合同訓練」が開催されました。今年で3年目を迎えた本合同訓練には、十勝管内39施設より約100名の医療関係者が一堂に会し、地域全体の感染対策の質的向上と、新興感染症・災害時における連帯携体制の強化を図りました。患者だけでなく医療従事者自身を守ることにもつながるこの取り組みをスタートさせた理由は、コロナ禍で感じた危機感でした。

カンファレンスの事務局の責任者である、帯広厚生病院の高村副院長（感染対策室 室長）は本取り組みの意義について次のように述べています。

「2019年の世界的パンデミックは、私たちに地域連携の重要性を痛感させました。これまでのように『感染対策向上加算1』を取得しているリーダー施設だけでなく、加算2・3の施設とも連携しないことには、今後必ず起こるであろう新興感染症に対応することは困難だと考えています。このカンファレンスは地域全体の感染対策を強化させる重要なステップです。」

1. 開催の背景：診療報酬改定への対応と地域連携体制の再編

本合同訓練は、2022年の診療報酬改定により、感染対策向上加算1の施設に義務付けられた「地域連携を前提とした合同カンファレンス（年4回以上、うち1回は新興感染症訓練）」の基準達成を目的として、管内の加算1取得施設（帯広協会病院、帯広厚生病院、帯広第一病院、北斗病院の4病院）が合同で企画・運営しています。

さらに、これまでの連携の偏りを是正し、より広域的で迅速な対応を可能にするため、2025年より十勝管内を4つのエリアに明確に分け、新興感染症や災害時に機能する体制を整え運用を開始しています。本エリア連携体制は、2024年に算定可能となった高齢者施設や障害者支援施設等の感染対策向上加算にも活用され、保健所や医師会と連携し、地域全体で脆弱な施設へのフォローアップを可能にする基盤となっています。

2. 参加型ゲーミフィケーション『SAVE!』による「対話」重視の学び

今年のカンファレンスでは、これまでの座学中心の形式から脱却し、「知識の習得」だけでなく「参加者同士の実践的な対話」を促すことに主眼が置かれました。

企画・運営を担った加算1施設の感染管理認定看護師（以下、ICN）からは、「参加施設の規模や職種が多様化する中で、全員が満足できる内容を考えることが最大の課題でした」との声が聞かれました。

この課題を乗り越えるために選定・導入されたのが、参加型のゲーミフィケーション教材『SAVE!』です。

◆教材名：『SAVE!』(https://www.moraine.co.jp/products/get/save/?refer=products)

(URL : https://www.moraine.co.jp/products/get/save/?refer=products)

◆形式：参加型ゲーミフィケーション（チーム対抗形式）

◆目的：知識の確認に留まらず、実践的な対応をチームで議論し、対話を通じて多職種間の連携と理解を深める。

◆効果：参加者がチームメンバーと初対面であっても、活発な議論が自然発生。特にノロウイルス患者の吐物処理訓練では、教材の「正解」発表後も、アイウェアの必要性など、より現場に即した実践的な議論が深まりました。

ICNの担当者は、「座学では得られない、対話を通じて理解が深まることを再認識しました。この熱量を今後、Web会議中心の連携から対面でのミーティングを増やすきっかけにしたい」と語り、ゲーミフィケーションの導入が、地域連携の質を高める決定打となったことを示しました。

3. 今後の展望：地域全体の「組織的な感染対策」を目標に

合同カンファレンスを通じて、企画側のICNチームは今後の地域連携に対する具体的な展望を掲げました。

今後は、病院に留まらず、加算2・3の施設と協働して高齢者施設等への連携・指導に注力し、地域全体の感染対策の底上げを図ります。

最終的な目標として掲げられたのは、「実技や知識だけでなく、『誰がやっても同じように感染対策ができる組織づくり』こそが、真の地域の感染対策になる」という、組織的な体制構築への強い決意です。参加者の多様化に対応するため、今後は職種や規模に合わせた分科会形式のカンファレンスも検討し、参加者が自施設に戻った後も感染対策に困らないよう、手厚いフォローアップを継続していく方針です。

4. 閉会のメッセージ：地域を守り抜く強い決意

閉会の挨拶では、帯広医師会の稲葉会長より、今回の活動の意義を強調する力強いメッセージが送られました。

「感染対策は、一施設だけの努力では成り立ちません。十勝地域の多くの医療機関・医療従事者の皆様が協力しながら取り組むことでしか、地域を守ることはできないと思います。この合同カンファレンスを来年以降も必ず継続し、帯広地域の皆様を守り抜いてまいります」

今回の合同訓練は、十勝地域の感染対策のさらなる強化、そして新興感染症対策に向けた連携体制構築の重要な一歩となり、地域医療を守る大きな力となることが期待されます。

