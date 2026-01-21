まるまるひがしにほんで「秋田県の特産品と地酒フェア」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」がさいたま市の大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、1月22日(木)～25日(日)「秋田県の特産品と地酒フェア」を開催します。秋田名物の“いぶりがっこ”や“きりたんぽ”など、お馴染みの商品を中心に秋田の食の魅力をお届けします！また、米どころ秋田の地酒を、当館では厳選して取り揃えています。 まるまるひがしにほんへぜひお越しください！

1 名称

「秋田県の特産品と地酒フェア」

2 日時

令和8年1月22日(木) ～25日(日) 11時～19時

※最終日の25日は18時に閉館します。

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

いぶりがっこやきりたんぽ等の秋田県の特産品販売

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

6 問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！