キッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんが登場！小児栄養の専門家の細川モモさんは、子どもの食事における豆乳の魅力を紹介！

キッコーマンソイフーズ株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、キッコーマン初の子ども向け豆乳「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」を3月23日(月)に新発売します。発売に先駆けて、1月21日（水）に、子育て世代を代表して、俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんご夫婦、小児栄養の専門家である予防医療・栄養コンサルタントの細川モモさんをお招きした新商品発表会を開催しました。

発表会の冒頭では、キッコーマンソイフーズ株式会社マーケティング本部マーケティング推進部長の亀井 淳一が登壇しました。

亀井は、まず豆乳市場全体の動向について触れ、「豆乳類全体の生産量は2024年に4年ぶりに成長期へと転換し、2025年7～9月期は前年同月比109％となった。2025年の年間生産量は過去最高を記録することが予測されている。市場全体が活性化する中で、“第4次豆乳成長期”と言える拡大傾向にある」と現状を説明しました。続けて、豆乳市場の広がりの背景について「たんぱく質への注目度の高まりや、健康を意識する生活者が増えていることから、これまで“女性の飲み物”というイメージが強かった豆乳が、現在では20∼30代男性の購入も多く、より幅広い世代に選ばれる存在になりつつある」と述べました。

その上で、新商品の発売意図にも触れ、「キッコーマンソイフーズとして、子どもの成長に必要な栄養素である“たんぱく質”を手軽にとれる選択肢を提供したいという思いに加え、子どものころから豆乳に親しみを持ってもらいたいという考えから、今回、キッコーマン初の子ども向け豆乳『豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味』を発売する」と発表しました。「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」は、1本(160ml)に子どもの成長に必要な栄養素であるたんぱく質が5.6g含まれるだけでなく、牛乳と同等（※）のカルシウムを手軽にとることができる商品。また、実際には子どもが飲んでいる豆乳の中では「調製豆乳」が最も多いという背景もあります」と魅力や背景を語りました。

実際に子どもの声を取り入れた味わい・パッケージについても言及し、「子どもの声で完成した、調製豆乳よりやや甘めの子どもが飲みやすい、やさしいあまみに仕上げた。さらに、5～6歳の子どもたちに大人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウのデザインを採用し、子どもが自分から手に取りやすく、毎日楽しく飲むことができるパッケージを目指した」パッケージへのこだわりを語りました。

最後に、未就学児市場への本格参入に伴い、「キッコーマンソイフーズは大々的なPR施策を展開していく」と述べたほか、「幼少期から豆乳に触れ、自然と飲用習慣が育まれることで、将来的な豆乳ユーザーの裾野拡大にもつながると考えている。今回の新商品を通じて、子どもの成長と家族の健康に、豆乳がお役に立てれば嬉しい」と期待を述べました。

また、トークセッションには、小児栄養の専門家である細川モモさんも登壇。細川さんは、成長期の子どもにとって、たんぱく質は体づくりだけでなく、集中力ややる気アップにも関わる重要な栄養素であると解説しました。特に朝食については、「実は、全国の小中学生の13%が朝ごはんを週に1回以上、欠食しているという調査報告があります。朝ごはんの内容は、学習効率や登校意欲、日中の眠気などに影響することが分かっているため、ぜひとっていただきたい。また、朝は体温が下がっている状態で、朝食をとることで体温が上がる。なかでも、たんぱく質は最も体温を上げやすい栄養素であるため、ぜひとってほしい」と強調しました。

その上で、忙しい家庭環境にも触れながら、「朝はバタバタ加減や、前日の食事などの影響で子どもの食欲が安定しないこともあり、私も簡単なたんぱく質摂取を勧めています」とコメント。その具体例として「豆乳」を挙げ、「豆乳は良質なたんぱく質を含み、常温で持ち歩きが可能で、飲みやすいため、日常に取り入れやすい手軽さが魅力と語りました。そのほかにも、豆乳は牛肉や豚肉、牛乳に比べて「100円あたりにとれるたんぱく質含有量」がおよそ倍であることについても触れ、その優秀さを評価。

さらに新商品「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」については、「子どもでも飲みやすい味わいに加え、たんぱく質5.6g、牛乳と同等のカルシウムを含む（※）など、栄養バランスに優れています。成長期の子どもの丈夫な体づくりに貢献してくれます」とコメントしました。

■豆乳カラーで登場した杉浦さんと辻さん、「素敵な商品に出会えた」とコメント。学んだ「5人の子どもの栄養面を支える極意」とは？

子育て世代を代表して登壇したお二人は、小児栄養の専門家の細川さんとのトークセッションを受け、「今日のお話で、たんぱく質の必要を改めて認識しました。特に朝はとてもバタバタなので、うまく『豆乳キッズ』を取り入れていきたい」とコメント。さらに、「半年前に第5子を出産したということもあり、これから成長期を迎える子どもたち、今現在成長期にあたる子どもたちに、今日学んだことをすぐに取り入れたいと思いました」と、母としての視点から語りました。

杉浦さんも、子育て世代を代表するパパとしての視点で「最近、特に長男が僕に憧れて、たんぱく質の摂取を意識するようになってきました。成長期に必要な栄養素であるたんぱく質を意識しながら、『豆乳キッズ』も日々の食卓に取り入れ、健康面を考えた食卓づくりをしていきたいです」と語りました。

■新商品「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」を飲んで「サイズも味も栄養面も最高！」とコメント

実際に試飲した「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」について辻さんは、「すごく美味しい！ 甘すぎず飲みやすいので、小さな子でも抵抗なく続けられそう。毎朝の“ちょい足し習慣”としてすぐ取り入れたいです」とコメント。

杉浦さんも「ピカチュウが描かれたパッケージはわが家の子どもたちも絶対好き。飲みやすいし、楽しみながら栄養が摂れるのはありがたいですね」と笑顔を見せました。

■新商品「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」の魅力に触れて

新商品「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」は、1本（160ml）でたんぱく質5.6gを手軽に摂取できる点に加え、お子さまでも飲みやすいやさしい甘さが特長の商品。さらに、飲みきりサイズで常温保存が可能なため、朝食時や間食、外出先など、さまざまな生活シーンで取り入れやすい点が専門家による視点でも紹介されました。実際に新商品の魅力に触れた杉浦さんご夫婦は、「7人家族なので、とにかく忙しい日が多いのですが、手軽に栄養を補える『豆乳キッズ』みたいな商品があると、親としてもすごく助かりますよね。本日は、おやつの腹持ちだけでなく、栄養価を高めることの重要性についても学ぶことができたので、今後は満腹感にもつながるたんぱく質を含む『豆乳キッズ』を、おやつとして取り入れるのも良さそうだと感じました」とコメントし、新商品の魅力を体感していました。

■“7人家族の食卓”から広がる、杉浦家のほっこりエピソード

栄養や食育についてのトークが盛り上がる中、7人家族となった杉浦家の食卓画像が公開されました。スクリーンに映し出されると、会場からは思わず「美味しそう」という声が。辻さんはそのシーンについて、「普段の食卓は本当ににぎやかで、毎日ちょっとした“大家族の運動会”みたいなんです（笑）」とコメント。また、トークセッションでは、最近食卓で笑ってしまった“料理の量の見積もり”が甘かったエピソードも公開。「料理の量の見積もりを誤ると、食べられない子どもが出てきてしまうことがあり、先日も一番頑張っている受験生の子どもが最後に帰宅した際に、ごはんの量が足りなくなってしまったことがあった」したと話し、家族全員で笑ってしまったのだとか。“7人家族ならではの食卓エピソード”に会場からは思わず笑みがこぼれ、司会が「そのあとはどうされたのですか？」と声をかけると、お二人は笑いながら「急いでハンバーグを作りました」とコメント。ご夫婦ならではの子育てスタイルに、会場全体がほっこりとした空気に包まれました。

（※）牛乳100ｇあたり：カルシウム110mg 文部科学省 日本食品標準成分表2023普通牛乳より

■キッコーマン「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」新商品概要

キッコーマン初の子ども向け豆乳「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」は、1本（160ml）あたりに、子どもの成長に必要な栄養素である「たんぱく質」を5.6g、牛乳と同等のカルシウムを手軽にとることができる調製豆乳です。子どもにも飲みやすいやさしい甘みと、子どもたちに大人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウのデザインで、子どもが自分から手に取りたくなる工夫をしました。

飲み切りやすい160mlサイズで、子どもの“豆乳デビュー”にぴったりの商品です。

商品名 ：豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味

発売日 ：2026年3月23日(月)

内容量 ：160ml

商品サイト：https://www.k-tounyu.jp/cp/tounyu-kids/

プロフィール

■杉浦太陽さん

俳優、タレント。

2001年『ウルトラマンコスモス』で主演を務め、その後も俳優・タレントとして活躍。

映画『ウルトラマンサーガ』、ドラマ『てるてる家族』『ゲゲゲの女房』などに出演。

Eテレ『やさいの時間』、TBS『ひるおび』、TOKYO FM『杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより』、TOKYO FM『TOKYOこどもTIMES』などに出演中。

「ベスト・ファーザー イエローリボン賞」「イクメンオブザイヤー」「いい夫婦パートナーオブザイヤー」など受賞。「たまひよ好きなパパランキング」で殿堂入りを果たす。

07年に辻希美さんと結婚。5子のパパ。

■辻希美さん

1987年6月17日生まれ。

2000年、モーニング娘。の第4期メンバーとして選ばれデビュー。

2004年に同グループを卒業後、ユニット活動を経てソロとして活躍。

2007年に結婚、出産。現在は5人の子の母として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロやInstagramを日々更新中。

YouTube「辻ちゃんネル」では、等身大のリアルな姿が共感を呼んでいる。2025年8月8日に第5子が誕生。

※辻希美さんの「辻」のしんにょうは、点が一つの字体（一点しんにょう）が正式です。掲載、放送の際はご注意ください。

■細川モモさん

両親の闘病を経験したことで予防医療を志し、渡米。09年に日米の専門家による母子健康推進団体を発足。17年に渡り、研究・啓蒙・共創・ビッグデータの4本柱による社会実装を強みとし、女性と子どものビックデータを開発。地方自治体・企業と連携した取り組みを展開。大阪・関西万博では「Women’s Health Week」を主催し、34カ国が参加。日本女性とこどもの健康課題への国際的理解を促進。「こども貧血共同研究」「こどもビタミンD共同研究」など、こどもの栄養状態に関する疫学研究を複数手がけ、離乳食開発も監修。17万部突破の「成功する子は食べ物が9割」（主婦の友社）監修。現在は、8種の専門家が乳幼児の成長をサポートするファミリーケアサロン「FUWARI」を運営。

■キッコーマンソイフーズ株式会社

豆乳のリーディングカンパニーとして、お客様と豆乳の楽しい出会いを創出していくとともに、さまざまなシーンで大豆の栄養が手軽にとれるよう、おいしさの追求と商品ラインアップの充実を行ってまいります。