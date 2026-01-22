こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
日本外国特派員協会 (ＦＣＣＪ)におけるイベント「トヤマナイト」を開催します
本市とシティプロモーション推進に関する協定を締結しているＡＮＡグループとの連携事業の一環として、日本外国特派員協会 (以下、ＦＣＣＪ)におけるイベント「トヤマナイト」を開催します（初開催です）。
このイベントは、国際的なメディアセンターである（公社）日本外国特派員協会及びＡＮＡグループが運営している協会内レストランと協力し、協会会員（メディア関係者）をターゲットとしたプロモーションを実施することにより、今後の記者の来訪・取材に繋げることをねらいとしています。
◎ＦＣＣＪホームページ「トヤマナイト」ページＵＲＬ
https://www.fccj.or.jp/event/toyama-night
◎イベント概要
日 時: 令和８年１月２８日 (水) １８時～２０時
会 場: ＦＣＣＪ内イベントルーム（東京都千代田区丸の内）
参 加 費: 無料 (正会員ジャーナリストを招待)
◎ イベントの主な流れについて
・富山市長挨拶
・富山市プレゼンテーション（英語：約10分） ※ネイティブスピーカーによる
・おわら保存会による「越中おわら」実演
・懇談（富山食材試食や観光ブース、まちづくりブース訪問等）
※試食では、「ぶりしゃぶ」「ます寿し」「日本酒」などのほか、ＡＮＡ総料理長が考案した特別メニューも用意しています。
◎ その他
当日の取材を希望される場合は事前に広報課へお知らせください。