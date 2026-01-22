本市とシティプロモーション推進に関する協定を締結しているＡＮＡグループとの連携事業の一環として、日本外国特派員協会 (以下、ＦＣＣＪ)におけるイベント「トヤマナイト」を開催します（初開催です）。

このイベントは、国際的なメディアセンターである（公社）日本外国特派員協会及びＡＮＡグループが運営している協会内レストランと協力し、協会会員（メディア関係者）をターゲットとしたプロモーションを実施することにより、今後の記者の来訪・取材に繋げることをねらいとしています。

◎ＦＣＣＪホームページ「トヤマナイト」ページＵＲＬ

https://www.fccj.or.jp/event/toyama-night

◎イベント概要

日 時: 令和８年１月２８日 (水) １８時～２０時

会 場: ＦＣＣＪ内イベントルーム（東京都千代田区丸の内）

参 加 費: 無料 (正会員ジャーナリストを招待)

◎ イベントの主な流れについて

・富山市長挨拶

・富山市プレゼンテーション（英語：約10分） ※ネイティブスピーカーによる

・おわら保存会による「越中おわら」実演

・懇談（富山食材試食や観光ブース、まちづくりブース訪問等）

※試食では、「ぶりしゃぶ」「ます寿し」「日本酒」などのほか、ＡＮＡ総料理長が考案した特別メニューも用意しています。

◎ その他

当日の取材を希望される場合は事前に広報課へお知らせください。







