こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
奈良国立大学機構 リカレント教育講座2025 関連講座のご案内
本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。この度、奈良県立大学との連携のもと、「品質を獲得するデータ解析技術～タグチメソッド～」と題する関連講座を実施いたします。
品質はものづくりの核であるだけではなく、あらゆる分野の信頼を支える基盤となります。データサイエンスの洞察を融合することで、ものづくりからあらゆる産業分野へと一気に拡大します。この講座では日本発祥の品質を獲得する技術である「品質工学（タグチメソッド）」を紹介します。皆様のご受講をお待ちしております。
日 時： 令和8年2月19日（土）17：30～19：00
場 所：奈良県立大学 地域交流棟2階 中研修室
講 師：奈良県立大学副学長、地域創造学部・教授
定 員：80名
受講形態：対面
受講料 ：無料（要予約）
申 込：下記フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/ehNEPo3ghxuccHmR8
※申込期限：令和8年2月13日（金）
詳細は以下Webページをご確認ください。
https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/1072/