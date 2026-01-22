本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。この度、奈良県立大学との連携のもと、「品質を獲得するデータ解析技術～タグチメソッド～」と題する関連講座を実施いたします。

品質はものづくりの核であるだけではなく、あらゆる分野の信頼を支える基盤となります。データサイエンスの洞察を融合することで、ものづくりからあらゆる産業分野へと一気に拡大します。この講座では日本発祥の品質を獲得する技術である「品質工学（タグチメソッド）」を紹介します。皆様のご受講をお待ちしております。

日 時： 令和8年2月19日（土）17：30～19：00

場 所：奈良県立大学 地域交流棟2階 中研修室

講 師：奈良県立大学副学長、地域創造学部・教授

定 員：80名

受講形態：対面

受講料 ：無料（要予約）

申 込：下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/ehNEPo3ghxuccHmR8

※申込期限：令和8年2月13日（金）

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/1072/