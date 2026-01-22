山田水産株式会社(本社：大分県佐伯市、代表取締役：山田 信太郎)は、2026年2月14日(土)より3月14日(土)まで「山田水産 さば祭 2026」キャンペーンを開始いたします。





キャンペーンは2026年2月14日(土)より開始





■ 山田水産「さばの日キャンペーン」、6年目となる今年は小島よしおさんを起用！

山田水産では2021年より、節分やひな祭りなどの主要イベントが終わり、売り場の販促が落ち着く「さばの日(3月8日)」にあわせて、人気商品の「山田のさばかつ」「山田のさばてり」のどちらが好きかを問う国民投票型のキャンペーンを実施してきました。6年目となる今年は「さば祭」と称して、幅広い世代から人気のある小島よしおさんをアンバサダーならぬ「アンバサバー」に迎え、売場とSNSを盛り上げます。









■ 「山田のさばかつ」「山田のさばてり」商品紹介

● 山田のさばかつ(甘辛さばかつ)

国産の骨取りさばを使用し、食べ応えのある厚みを残したままカツに仕上げています。甘辛タレが染み込み、ご飯のおかずにもお弁当にも合う万能商品です。

店舗によっては“とんかつ風カット”での販売など、アレンジ展開で売上が伸びた実績もあります。





さばかつ(甘辛さばかつ)





● 山田のさばてり

脂ののったさばをふっくらと焼き上げ、山田水産特製の照り焼きタレで仕上げたロングセラー商品。やわらかい食感と香ばしい風味が特長で、幅広い年代から人気の定番商品です。

キャンペーンでは、両商品に限定デザインラベル(二次元バーコード付き)を採用し、特設サイトへ簡単にアクセスできる仕様となっています。





さばてり





■ キャンペーン概要

●キャンペーン名

山田水産 さば祭 2026





●賞品

A賞 オリジナル サイン入り「さばはっぴ」 10名様

B賞 投票数の多かった方のさば商品セット 38名様

※投票数の多かった商品に投票した方の中から抽選となります。





●投票期間

2026年2月14日(土)～3月14日(土)





●応募方法

＜WEBサイトからの応募方法＞

商品記載の二次元バーコードからWEB応募フォームにて応募。

＜Xからの応募方法＞

(1) 山田水産公式 Xアカウント(@YMD_Japan)をフォロー

(2) 「#私はさばてり派」、「#私はさばかつ派」のいずれかを記入

(3) 上記ハッシュタグとプレゼント内容を記入しリポスト





●当選発表

対決の勝者に投票した方の中から厳正なる抽選の上、ご当選者様には商品の発送をもって発表とさせていただきます。





●サイトURL

https://yamadasuisan.com/sabataiketsu/









■ 小島よしおさんプロフィール

2001年より早稲田大学在学中の5人によるコントグループ「WAGE」のメンバーとして活躍。

2006年3月にWAGE活動休止。その後、ピン芸人として活動開始。2007年5月、YouTubeにて小島よしおの動画が週間再生ランキング世界5位になり、一躍注目を浴びる。

早稲田大学卒業の高学歴を活かし、クイズ番組などにも多数出演。抜群の運動神経を持ち合わせ、その芸風やポジティブな人間性から近年では全国の子どもたちから絶大な支持を得て、活動の幅を広げている。





アンバサバーには小島 よしおさん