エア・カナダ、 札幌（新千歳）－バンクーバー線を新規開設

北海道から史上初となる唯一の北米直行便としてカナダ、アメリカへのアクセスを強化

北米第2位の太平洋線ハブ、バンクーバーへ週３便、北米各地へも便利に接続









2026年1月22日、東京発－エア・カナダは、札幌（新千歳）とバンクーバーを結ぶ直行便を2026年12月より新たに運航開始することを発表しました（政府認可条件付）。本路線は、北海道発の北米直行便であり、お客様にスムーズで快適な北米アクセスを提供します。バンクーバーは、エア・カナダ最大級のハブとして位置づけられ、カナダ国内に加え、アメリカ・メキシコを含む45を超える都市への便利なお乗り継ぎが可能です。今回の新規就航により、ビジネス、観光、訪問需要など多様なお客様の目的に合わせて、利便性の高い旅の選択肢が広がります。

エア・カナダ エグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 チーフ・コマーシャル・オフィサー／カーゴ部門プレジデント、マーク・ガラードは、次のように述べています。

「このたび、札幌とバンクーバーを結ぶ直行便を開設できることを大変嬉しく思います。北海道のお客様にとって北米へのアクセスがより便利になるだけでなく、バンクーバー経由でカナダやアメリカ、メキシコ各地へスムーズにお乗り継ぎいただけるようになります。冬の旅行需要に合わせた本路線が多くのお客様にご利用いただけることを期待しています」

さらにガラードは次のように続けます。

「バンクーバーは、北米西海岸の主要都市へアクセスしやすいハブ空港です。新千歳からの直行便により、従来よりも移動時間が120分以上短縮され、より快適な旅をご提供できます。エア・カナダは今後も日本市場におけるネットワーク拡充に取り組んでまいります」

イアン・マッケイ駐日カナダ大使は次のように述べています。

「世界水準のウィンタースポーツや観光を日本とカナダ双方でより気軽に体験できるようになることで、今回の路線開設は両国の人々の距離をさらに縮め、長年培われてきた友好関係を一層深めるものです。また、太平洋をまたぐ新たな経済的機会の創出にも寄与します」

バンクーバー国際空港（YVR）社長兼CEO、タマラ・ヴルーマンは、次のように述べています。

「YVR はカナダのアジアへの玄関口として、エア・カナダによる札幌への新たな直行便を迎られることを大変嬉しく思います。本路線の開設は、環太平洋地域の主要ハブとしての YVR の戦略をさらに後押しするものであり、カナダと日本の間で築かれた深い貿易・経済・文化の結びつきを一層強化するとともに、両国およびその先の地域への旅客・貨物輸送の選択肢を広げます」





本路線は、エア・カナダのボーイング787ドリームライナーにて運航します。2026年12月から2027年3月まで、新千歳空港（CTS）～バンクーバー国際空港（YVR）間を週3便で運航予定です。なお本路線では、シグネチャークラス、プレミアムエコノミー、エコノミーの3クラスをご利用いただけます。

航空券は aircanada.com、旅行会社、エア・カナダ コンタクトセンターにて販売を開始しています。

エア・カナダは、日本からカナダへ最も多くの座席数を提供する航空会社として、両国間で最大規模のネットワークを展開しています。現在、東京（成田・羽田）線を年間を通じて運航しているほか、夏期には大阪（関西）線を季節運航しています。さらに今冬の札幌線開設により、日本各地からの渡航ニーズに応える利便性の高いサービスをさらに拡充します。

また、エア・カナダでは、ミシュラン星付きシェフ橋本昌樹氏を機内食監修メンバーとして迎え、日本発着便のシグネチャークラスでは同シェフによる特別メニューをご提供しています。

エア・カナダの国際線では、 スキーまたはスノーボードとブーツを組み合わせたお手荷物 を、通常の受託手荷物1個としてお預けいただけます。**

エア・カナダ 札幌（新千歳）－バンクーバー線運航スケジュール*:

*スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

**ベーシックエコノミー運賃は対象外。

エア・カナダについて

エア・カナダはカナダ最大の航空会社であり、同国のフラッグキャリア、そして世界最大級の航空ネットワークであるスターアライアンスの創設メンバーです。本社はモントリオールにあり、カナダ、アメリカ、そして世界6大陸にわたる国際線を含む180以上の空港へ定期便を運航しています。また、スカイトラックス社より4つ星の評価を獲得しており世界的にも高い評価を受けています。エア・カナダの「アエロプラン」プログラムは、カナダを代表する旅行ロイヤルティプログラムであり、世界中に1,000万人以上の会員を擁しています。会員は、世界最大の航空会社ネットワーク（45社）に加え、幅広い商品、ホテル、レンタカーのパートナーを通じてポイントを獲得・利用できます。エア・カナダは「エア・カナダ バケーションズ」を通じて、他のカナダの旅行会社を凌ぐ豊富な選択肢を提供し、世界中の数百の目的地にホテル、航空券、クルーズ、日帰りツアー、レンタカーなどを組み合わせた幅広い旅行商品を取り揃えています。貨物部門である「エア・カナダ カーゴ」は、旅客機および貨物専用機を活用し、6大陸にわたる数百の目的地への航空貨物輸送と接続を提供しています。エア・カナダは、気候関連の取り組みとして、2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするという長期的な目標を掲げています。詳細については、エア・カナダの気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）報告書をご覧ください。エア・カナダの株式は、カナダのTSX（トロント証券取引所）および米国のOTCQX（店頭市場）に上場されています。