多忙な経営者たちが、なぜ今「3日間」を捧げるのか。女性比率99.9%の上場企業が生んだ、本来の自分に還り事業をグロースする「優しい論理」

「人生を愛そう。」を企業スローガンに、女性専用のブティック型グループフィットネススタジオを全国に5ブランド直営で185店舗以上（2025年12月時点）展開する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川彩香）が主宰する、人材育成プログラム『Mission’s』。 2025年秋の始動以来、性別や立場を超えて「人生のフェーズが変わる」と口コミで広がり続けています。 本プログラムを生み出したのは、社員の99.9%が女性という稀有な組織で、2025年4月に東証グロース市場で上場を果たした前川彩香。 なぜ今、多忙な人々がスケジュールを調整してまで、この3日間の講座に集うのか。 そこにあるのは、役割や肩書きをそっと降ろし、本来の自分に還るための「優しい論理」でした。

年齢を重ね、守るものが増えるほど、私たちは無意識のうちに「良きリーダー」「良き親」「良き社会人」といった「役割」を演じ、自分の本音に蓋をしてしまいます。

しかし、自分の心が置いてけぼりのままでは、本当に納得のいく人生は歩めません。 今必要なのは、新しいスキルや資格を足すことではなく、「自分はどこへ向かいたいのか」という、独自の地図(スタンス)を取り戻すことです。

■ 女性比率99.9%の企業だからこそ、生まれたメソッド

ビジネスや社会生活の中では「想い」は排除されがちです。

この独自のメソッドは、個人の変革だけでなく、組織のリーダー育成にも活用されています。女性組織を上場へ導いた実績に基づく「女性マネジメントスキルコース」という女性に特化したマネジメントスキルを学ぶコースも展開しており、多くの企業から注目を集めています。

■ 「本来の自分の生き方を知り、本音で繋がる仲間を得る」

社会で責任ある立場にいる人や、気遣いのできる優しい人ほど、知らず知らずのうちに重たい「荷物」を背負っています。 「弱みを見せてはいけない」「完璧でなければならない」。 Mission’sは、その荷物を安心して降ろせる場所です。

利害関係のない場所で、肩書きを外し、一人の人間として本音で語り合う。 そこで出会う仲間は、単なる異業種交流会のメンバーではありません。人生の深い部分を共有した「盟友」です。 性別も年齢も超えて、フラットに繋がり合えるコミュニティの存在が、講座が終わった後の日常においても、挑戦し続けるための支えとなります。

■ 3日間で、人生の「ベーシック（原点）」を取り戻す

複数コースがある中で、Mission’sのスタート研修となり、最も核となるのが「ベーシックコース」。 期間は3日間です。

1日、2日と時間をかけて自分と向き合い、3日目には新しい自分で未来を描く。 私たちが「ベーシック（基礎・原点）」にこだわる理由は、土台さえ盤石であれば、どんな環境変化にも揺らがないからです。

この3日間で得た「軸」は、その後の仕事、家族との関係、あらゆる場面で、あなたを支える羅針盤となります。

・ Mission’s ベーシックコース（3日間）：全ての土台となる、自身のスタンスと向き合うコアプログララム・ 女性マネジメントスキルコース ：女性比率99.9%の組織運営実績に基づく、リーダー・管理職・経営者のための女性に特化したマネジメントのスキルを学ぶコース。・ その他、ステップアップコースを展開予定





【株式会社LOIVE 会社概要】

• 社名：株式会社LOIVE

• 代表者：代表取締役 前川 彩香

• 本社所在地：北海道札幌市

• 事業内容：女性専用ブティック型グループフィットネススタジオの運営（全国185店舗以上／2025年12月時点）、人材育成プログラム『Mission’s』の運営

