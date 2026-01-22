100％オーダー型のリノベーションブランド「nuリノベーション」を運営する株式会社ニューユニークス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：臼田 英司、URL： https://n-u.jp )は、東京都世田谷区三軒茶屋の専有面積90.85m2のメゾネット住戸(以下、本住戸)を仕入れ、スケルトンから自社にて設計・施工したリノベーション済み物件を販売いたします。





01





設計・施工を手がけたのは、これまでに1,000件を超える施工実績を持つnuリノベーション。クリエイティブ層を中心に多くの支持を集めてきたデザイン力を活かし、「フローリビングのある暮らし」をコンセプトに、住まいとしての価値と将来性を兼ね備えたリノベーションマンションをプロデュースしました。本住戸は、感度の高いライフスタイルが根付く街・三軒茶屋エリアに立地。DINKsからファミリー層まで、ゆとりをもって暮らせる2SLDKのメゾネットプランを採用し、マンションの管理状態も良好です。自社のマーケティング力を活かした厳選エリアでの仕入れに加え、暮らし方の提案までを含めた一貫した設計思想により、単なる住戸の再生にとどまらない、付加価値のある住まいを創出しています。









■デザインの特徴

1. フローリビングのある暮らし

下階のリビングは、包まれるような安心感とプライベート性を備えた空間。上下に連なるLDKを自由に行き来し、流れるように暮らす日常へと導きます。吹抜が生む視線と気配のつながりが呼応し、家の中に心地よい巡りを生み出します。

02





2. 上質なベージュトーン

落ち着きのあるライトベージュを基調としたマテリアルで構成。ダイニングの壁にはベージュのソイルペイントを採用し、天然素材ならではの味わいのある表情が空間にさりげないリズムと豊かさを添えています。

03





3. 空間の価値を高めるインテリアスタイリング

階段の吹抜には、空間を象徴するデザイナーズ照明〈NELSON BUBBLE LAMP〉をスタイリング。時代を超えて愛される名作家具を織り交ぜて構成することで、住まいの質を高め、より上質な時間を生み出します。

04





■物件概要

物件名 ： グローリオ三軒茶屋

所在地…東京都世田谷区三軒茶屋2-51-5

交通 ： 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩10分、

東急世田谷線「若林駅」駅徒歩12分

在階／階数 ： 4階／8階建

間取り／専有面積： 2SLDK／90.85m2

建築年月 ： 2007年1月

リノベ竣工年月 ： 2026年1月

物件詳細 ： https://n-u.jp/for-sell/unlimited-7/





【PLAN】

05





【BEFORE】

06





【AFTER】

07





■会社概要

会社名 ： 株式会社ニューユニークス

代表 ： 代表取締役 臼田 英司

設立 ： 2014年12月25日

資本金 ： 3,000万円

事業内容： 不動産流通事業(不動産の売買、賃貸、仲介および管理)

建築設計・施工および監理、不動産コンサルティング経営・

ブランディングコンサルティング・広告コンサルティング・

デザイン・制作

URL ： https://newuniques.com





【「nuリノベーション」について】

リノベーション向きの物件探しから、資金計画、設計・施工、インテリアコーディネートまで提供するフルオーダー型ワンストップサービスが特徴。設計前のヒアリングを重視しており、住む人の価値観・好みを生かしたプランの提案を行い、これまでに約1,000件の実績があります。

URL： https://n-u.jp