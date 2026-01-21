【福岡開催】道端アンジェリカさん来場決定！「ベストオブミス福岡大会2026」本格始動！ビューティーキャンプ・TikTok配信・応援チケットも開始

株式会社EDEN PRODUCTION

福岡県で開催される女性育成型ビューティーコンテスト「2026ベスト・オブ・ミス福岡大会」が、2026年1月18日よりビューティーキャンプを開始し、本格的に始動いたしました。

本大会は、外見の美しさだけでなく、内面・知性・社会性・発信力を育てることを目的とした次世代型のミスコンテストです。ウォーキングやスピーチ、セルフブランディング、SNS発信、社会課題への理解など、約2ヶ月にわたる育成プログラム「ビューティーキャンプ」を通して、女性たちの可能性を最大限に引き出します。

本番大会には、モデル・タレントの道端アンジェリカさんがゲスト出演

2026年3月15日（日）に開催される本番大会には、モデル・タレントとして国内外で活躍する道端アンジェリカさんのゲスト来場が決定。

世界基準の美しさとマインドを体現する彼女の存在は、出場者にとって大きな刺激となり、観客にとっても特別な体験となります。

世界へとつながる公式ライセンス大会

本大会は、「ミス・ユニバース・ジャパン」「ミス・プラネット・ジャパン」「ミス・ユニバーシティ」「ミセス・SDGs」など、複数の公式ライセンス大会への出場権をかけた選考会です。

外見の美しさだけでなく、内面・知性・社会性を兼ね備えた次世代の女性リーダーの発掘と育成を目的とし、単なる美の競争にとどまらない“教育型ミスコンテスト”として開催しています。

ビューティーキャンプがスタート。美しさは「育てる」時代へ

大会期間中には、ウォーキング、スピーチ、セルフブランディング、社会貢献をテーマとしたビューティーキャンプを実施。

スポンサー企業や専門講師による講義を通じて、出場者一人ひとりが自己価値を高め、社会で活躍できる女性へと成長する機会を提供します。

TikTok配信審査も実施中。SNS時代の新しいミスコンの形

本大会では、TikTokを活用した配信審査を導入。

出場者たちは、自身の想いや挑戦、日々の成長をリアルタイムで発信し、視聴者と直接つながることで応援の輪を広げていきます。

応援チケット販売中！あなたの一票が、夢を後押しする

現在、出場者を応援できる応援チケットを販売中です。

▼ 応援チケットはこちら

【https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02an0qvun9x41.html?fbclid=PAVERFWAPb2ytleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAacZPNvFV41aixXFkN26RFkoLov0oJgGNxIpqxrdfM4PxG31txgwJ1gCb9CF4g_aem_4TSoDuYUOxYJhL7yPthP1g】

スポンサー企業様募集中

ベスト・オブ・ミス福岡大会では現在、出場者の育成と大会運営を共に支えていただけるスポンサー企業様を募集しております。

本大会は、単なるビューティーコンテストではなく、女性のエンパワーメント、次世代リーダー育成、地域活性化、SDGsの推進を目的とした社会的意義の高いプロジェクトです。約2ヶ月間にわたるビューティーキャンプを通して、出場者たちは「美しさ」だけでなく「発信力」「思考力」「社会性」を磨き、社会で活躍できる女性へと成長していきます。

スポンサー企業様には、以下のような価値をご提供いたします。

・若年層・女性層への高い認知効果

・SNS・動画配信・イベントを通じた継続的な露出

・社会貢献型ブランディングの強化

・出場者とのコラボレーション企画

・地域密着型プロモーション

企業の想いと、女性たちの夢が重なり合うことで、新しい価値が生まれると私たちは信じています。

ご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

キックオフパーティーも開催、いよいよ本格始動

大会の幕開けとして、スポンサー企業、関係者、出場者が一堂に会するキックオフパーティーを開催しました。

それぞれが想いを語り、これから始まる挑戦への決意を共有。

福岡から全国、そして世界へとつながる第一歩を踏み出しました。

大会概要

大会名：2026ベスト・オブ・ミス福岡大会

大会日程：2026年3月15日（日）

開催場所：福岡トヨタホールスカラエスパシオ

（福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目８－２８ F.Tビル 地下2階）

主催：ベスト・オブ・ミス福岡事務局

ビューティーキャンプ開始日：2026年1月18日

本番大会ゲスト：道端アンジェリカ

選出部門：

・ミス・ユニバース・ジャパン 福岡代表

・ミス・プラネット・ジャパン 福岡代表

・ミス・ユニバーシティ 福岡代表

・ミセス・SDGs 福岡代表

取材のご案内

ビューティーキャンプの様子、TikTok配信の舞台裏、出場者の挑戦、キックオフパーティーの様子など、リアルな成長ストーリーを取材いただけます。

ぜひご取材・ご掲載をご検討ください。