音楽・映像ソフトの専門店「HMV」の小型店舗『HMV SPOT 天王寺ミオ』2026年3月3日(火)に大阪・天王寺ミオ本館8階にオープン決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）は、大阪・天王寺ミオ本館8階に、音楽・映像ソフトの専門店「HMV」の小型店舗『HMV SPOT 天王寺ミオ（エイチエムヴイ スポット テンノウジミオ）』を2026年3月3日(火)にオープンいたします。

『HMV SPOT 天王寺ミオ』は、音楽・映像ソフト専門店「HMV」の新譜および話題盤に"SPOT"を当てた（フォーカスした）小型店舗です。限られた売場面積の中で、いま注目すべき作品を厳選して紹介することで、"いま出会いたいエンタテインメント"を提案する情報発信地を目指します。

また、本店舗は駅近という利便性の高い立地に位置しており、通勤・通学の行き帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。HMVでは、お客さまがお手持ちのスマートフォンから当社ECサービス「HMV&BOOKS online」にアクセスすることで、店頭にない商品も含め、幅広いラインアップの予約・取り寄せ・受け取りをスムーズに行える環境を整えております。本店舗でも、リアル店舗とECをシームレスにつなぐことで、小型店舗でありながら多様な選択肢をご提供し、より幅広い購買体験を実現いたします。

さらに、施設内に併設するイベントスペースでは、アーティストによるミニライブ、サイン会、トークショーなどの定期的な開催を予定しており、リアル店舗ならではの"体験"の創出も図ります。

今後もローソンエンタテインメントは、「私たちはエンタテインメントを通じて"みんなと暮らすマチ"を幸せにします。」という企業理念の実現に向け、お客さまに支持されるサービス・商材の拡充に継続的に取り組んでまいります。

「HMV SPOT 天王寺ミオ」概要

■店名：HMV SPOT 天王寺ミオ

■所在地：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館8階

■オープン日：2026年3月3日(火)