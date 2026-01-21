〈神之塔：NEW WORLD〉新しい仲間や新コンテンツを追加する2.5周年記念アップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向け本格アニメーションRPG〈神之塔：NEW WORLD〉（開発：Netmarble N2）において、サービス開始2.5周年を記念した大型アップデートを実施いたしました。

◆新たな仲間SSR+「[運命を読む魔女]ソー」が登場！

本アップデートより、新しい仲間として「[運命を読む魔女]ソー」が登場いたします。

「[運命を読む魔女]ソー」（青属性・サポーター）は、攻撃力が最も高い敵に向けて青玉魚の群れを放ち、範囲内の敵に攻撃力のN%分のダメージを与え、N秒間気絶させる「[必殺技]大氾濫」や青玉魚を利用したスキルを駆使して、味方の攻撃力を大幅にブーストします。彼女のサポート能力は、青属性の味方と組み合わせた際に特に強力で、チーム編成に応じて効果が最大2倍に増加します。

・SSR+「[運命を読む魔女]ソー」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pWTtK8__qyg ]

◆「[運命を読む魔女]ソー」登場を記念して豪華イベントを開催

「ソー」の登場を記念し、「特別召喚：ソー」や「新規キャラクター体験&ミッション」、ぬいぐるみをタップして決定された報酬レア度に応じて、報酬を獲得できるイベント「タップタッププラス」など、特別なイベントを2月4日まで開催いたします。「「ソー」ブースターミッション」では、ミッションを完了すると、育成素材と称号、称号背景効果、ミッションポイントを報酬で獲得でき、累積で獲得したミッションポイントに応じて「[SSR+]ソウルストーン」や「SSR+[運命を読む魔女]ソー」を入手できます。

また、〈神之塔：NEW WORLD〉2.5周年を記念して、複数のゲーム内イベントも期間限定で開催中です。

●[2.5周年]記念フェス！ （開催期間：1月21日～2月19日）

フェスのすべてのミッションを完了時、[2.5周年/SSR+]ノンストップチケット 300個を受け取ることができます。

●[2.5周年/SSR+]ノンストップ限界突破召喚（開催期間：1月21日～2月4日）

獲得したいSSR+チームメイトを選択し、選択したSSR＋仲間と様々なアイテムを獲得できるチャンスがあります。

さらに、「とにかくハッピーニューイヤー！～FUGの新年大運動会～復刻」イベントも2月4日まで再開催されており、プレイヤーはすべてのミッション完了時、「[SSR+]塔の祝福突破石 60個」を獲得することができます。

本アップデートでは、新PVEコンテンツ「レボリューションポット」も登場しております。戦闘ではHPを維持したまま、編成されたすべてのチームを使用して、敵のすべてのチームの撃破を目指す本コンテンツは、圧力段階が高いほどウィークリー報酬のスロット数が増え、設定可能な報酬リストが解放されていきます。

また、新たな成長システム「神之水コア」も追加いたしました。戦闘の性格によって攻防能力を極大化する3種のコアで構成されている「神之水コア」は、育成時に一定量の呪魂の玉を使用し、神之水コアのレベルアップ時に、「征服」、「決闘」、「討伐」3種のコアが一度に育成します。プレイヤーは特定のコンテンツで、神之水コアの力を活用して、戦闘を行うことができます。

アップデートやイベントの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・〈神之塔：NEW WORLD〉公式フォーラム：1月21日（水）アップデートの詳細のお知らせ

https://forum.netmarble.com/towerofgod_en/view/43/20254

・〈神之塔：NEW WORLD〉開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/towerofgod_en/list/48/1

〈神之塔：NEW WORLD〉の詳細については、公式サイトやX、YouTube、Discordなどの公式チャンネルをフォローしてご確認ください。

・〈神之塔：NEW WORLD〉公式サイト

https://towerofgod.netmarble.com/ja

・〈神之塔：NEW WORLD〉公式Discord

https://discord.com/invite/tognewworld

・〈神之塔：NEW WORLD〉日本公式X

https://X.com/tog_JPN

・〈神之塔：NEW WORLD〉日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tog_new_world_ja

・〈神之塔：NEW WORLD〉プロモーション映像

https://youtu.be/l0VNYPngTE8

◆〈神之塔：NEW WORLD〉とは◆

〈神之塔：NEW WORLD〉は、韓国の人気ウェブトゥーン（漫画）作品「神之塔」をベースに、すべてのプレイヤーが楽しめるシンプルかつ奥深い戦略的なバトルに重点を置いて開発した本格アニメーションRPGです。〈神之塔：NEW WORLD〉では、プレイヤーはお気に入りのキャラクターを操作して塔にのぼることができます。まるでアニメの世界に入り込んだかのような豪華な3Dアニメーションで、原作主人公の「二十五日の夜」を含む100人以上のキャラクターたちと共に、塔の中を戦いながら進んでいきます。プレイヤーは特定のキャラクターではなく、特定のスロットを強化する独自システムを利用しながら、テンポの良い戦闘を体験いただけます。

〈神之塔：NEW WORLD〉アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1599435437

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tog

・Google Play Games Beta（PC版）

https://play.google.com/googleplaygames

◆神之塔：NEW WORLDについて◆

［ タイトル ］ 神之塔：NEW WORLD

［ ジャンル ］ 本格アニメーションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble N2 Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2023年7月26日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

