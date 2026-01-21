特別展「ポップ・アート 時代を変えた4人」東広島市立美術館で開催

株式会社イズミテクノ

1960年代のアメリカを中心に広まった「ポップ・アート」は、報道写真や商業広告、量産品のパッケージなど私たちの日常生活にありふれたイメージを美術に取り入れ、時に色鮮やかに、そして社会風刺的に表現しました。

本展では、同時代に脚光を浴びたイギリスのバンド、ザ・ビートルズの愛称「ザ・ファビュラス・フォー（FAB 4＝素晴らしき4人）」になぞらえ、アメリカを代表するポップ・アートの作家、ロイ・リキテンスタイン（1923-1997）、アンディ・ウォーホル（1928-1987）、ロバート・ラウシェンバーグ（1925-2008）、ジャスパー・ジョーンズ（1930-）の４名に焦点をあてます。さらに、同時代に活躍したロバート・インディアナ、ジェームズ・ローゼンクイスト、トム・ウェッセルマン、ジム・ダインもあわせてご紹介します。彼らは戦争や社会問題が巻き起こっていた激動の時代において、大衆文化やロック音楽との関わりを通じてアートと社会の姿を変えていきました。

展示作品はすべてスペイン出身のコレクター、ホセルイス・ルぺレス氏の日本初公開となるコレクションです。約120点に及ぶ版画、ポスター、服飾から、今なお人々を魅了するポップ・アートの世界をぜひご覧ください。

■展示のみどころ

・スペイン出身のコレクター、ホセルイス・ルぺレス氏所蔵の版画、ポスター、服飾からなる約120点のポップ・アート・コレクションを日本初公開

・1960年代のアメリカ社会、音楽やファッションとの関わりからポップ・アートの作品を紹介

・大人から子供まで、ポップ・アートをもっと楽しめる充実のイベントを多数開催

開催概要

●展覧会名｜特別展「ポップ・アート 時代を変えた4人」

●会期｜2026年2月5日（木）～3月29日（日）

●時間｜9：00～17：00（入館は閉館30分前まで）

ただし、2月5日（木曜日）は10：00開館、2月22日（日曜日）、3月29日（日曜日）は19：00まで開館

●休館日｜会期中無休

●会場｜東広島市立美術館 3階展示室、2階展示室

前売券

一般1,040円、大学生720円*

前売券販売所：東広島市立美術館、セブン-イレブン（セブンチケット）

（セブンコード：113-324 販売ページはこちら→https://7ticket.jp/s/113324）

※販売期間：2月4日（水曜日）まで

※休館日は美術館で前売券のご購入はできませんので、ご注意ください。

当日券

一般1,300円、大学生900円*、75歳以上・高校生以下無料*

※会期中、当館及びセブン-イレブン（セブンチケット）［前売券共通コード］で販売

ウィズこどもデー

一般1,040円、大学生720円*

会期中の毎週土曜日、高校生以下のこどもを同伴する保護者（2名まで）は当日料金より2割引になります。

＊他の割引と併用不可

＊学生証または年齢が確認できる証明書をご提示ください／当日券に限り20名以上の団体料金／身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方は受付にて各手帳（障害者手帳アプリ「ミライロID」利用可）ご提示で観覧料無料



主催｜東広島市立美術館、中国新聞社

企画協力｜ブレーントラスト

協力｜日本航空

後援｜アメリカ大使館、スペイン大使館、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送、（株）広島リビング新聞社、プレスネット、KAMONケーブル、FM東広島89. 7MHz、尾道エフエム放送



PARTI（第1章～第3章）

変化は必ず訪れる-The Change is Gonna Come

1950年代半ばのイギリスで誕生し、その後1960年代のアメリカで発展した「ポップ・アート」。作家たちは大衆文化に主題を求め、現代社会において生産・消費されていく日常にありふれたイメージを作品に取り入れて表現しました。そして、同時代の音楽やファッションなどの文化にも影響を与えたポップ・アートは、反戦運動や公民権運動など社会運動が相次いで起こった時代のなかで、アートと社会の姿を変えていきました。

PARTII（第4章～第7章）

ザ・ファビュラス・フォー（素晴らしき4人）-The FAB 4

コミック（漫画）の一場面を引用し絵画に仕立てたロイ・リキテンスタイン（1923-1997）、著名人や大量生産商品のイメージをスクリーン・プリントによって反復させたアンディ・ウォーホル（1928-1987）、新聞や雑誌から写真や広告の図像を取り込みコラージュしたロバート・ラウシェンバーグ（1925-2008）、そして標的や国旗といった身近な記号を用いたジャスパー・ジョーンズ（1930-）。本展では、アメリカのポップ・アートを代表するこれら4人の作家を、同時代に脚光を浴びたイギリスのバンド、ザ・ビートルズの愛称「The FAB 4」になぞらえてご紹介します。

PARTIII（第8章～第12章）

ポップ・アートを担った4人の特別ゲスト-4 Special Guests

「The FAB 4」の4人に加えて、同時代に活躍したロバート・インディアナ（1928-2018）、ジェームズ・ローゼンクイスト（1933-2017）、トム・ウェッセルマン（1931-2004）、ジム・ダイン（1935-）をご紹介します。また、展示の最後には、ポップ・アートの作家達がコラボレーションした詩画集《ワン・セント・ライフ》をご覧いただきます。ポップ・アートは共通の理念や様式を掲げて展開した芸術運動ではありませんが、作家たちは共通の時代感覚や問題意識を持ちながら、多彩な作品を生み出しました。

関連イベント

１. 講演会「ポップ・アートとアメリカ文化」

アメリカにおける「ポップ・アート」を中心に、本展出品作品を交えながら基礎講座として分かりやすくお話しいただきます。

大島 徹也

日時｜2月21日（土）14：00～15：30

講師｜大島 徹也（多摩美術大学芸術学科教授／多摩美術大学美術館館長）

会場｜当館 1 階アートスペース

定員｜50 名（事前申込制、参加無料）※お申込は 1 組 4 名まで

締切｜ 2月8日（日）必着



２.エリザベト音楽大学ミュージアムコンサート 「ミュージックシアター×ポップ・アート」



「ポップ・アート」からインスピレーションを得て、エリザベト音楽大学の学生や教員が創作したオリジナル映像作品やオリジナル楽曲を上映・演奏いただくコンサートを開催いたします。

川上 統

笠井 美里

日時｜2月28日（土曜日）[1回目]11：00～11：40 [2回目]14：00～14：40

出演｜指導・作曲：川上 統（エリザベト音楽大学准教授）

指導・映像：笠井 美里（エリザベト音楽大学非常勤講師）

音楽・映像創作：エリザベト音楽大学創作プログラム所属学生

会場｜当館 1 階アートスペース

定員｜ 各回50名（当日先着順・参加無料）※9：00より当館1階にて整理券を配布

３.ワークショップ「ポップ・アートな自画像をつくろう！」

チラシ、新聞、雑誌、包装紙などを自由に組み合わせたコラージュに、自分の顔をデフォルメし好きな色を塗って、ポップ・アートな自画像を作ろう！

完成した作品は美術館2階アートギャラリーにて展示いたします。

[展示期間：2026年3月10日（火）～15日（日）]

※画像は参考作品です

日時｜3月7日（土）[1回目]10：30～12：00 [2回目]13：30～15：00

講師｜梶井 愛(こどもアトリエいろのわ主宰)

会場｜当館 1 階アートスペース

定員｜各回15名（事前申込制） ※1組4名まで申込可

対象｜小学生以上（小学生以下は保護者同伴）

参加費｜500円

締切｜2月21日（土）必着



４.ミュージアムコンサート「チェロとピアノで聴くザ・ビートルズ」

ポップ・アートと同じく1960年代に人気を博したザ・ビートルズの名曲をチェロとピアノでお届けします。

川岡 光一

木村 仁美

日時｜2026年3月15日（日曜日）15：00～15：40

演奏｜川岡 光一（チェロ）

木村 仁美 (ピアノ）

会場｜1階ロビー（申込不要・参加無料）



５.ベビーカー・ツアー

ベビーカーで赤ちゃんと一緒に参加できる保護者向けの館内ツアーです。授乳室など館内の設備と展覧会をご案内します。赤ちゃんを連れてはじめて来館する方にもおすすめです。

日時｜会期中の毎週月曜日 10:30～11:00

講師｜担当学芸員、美術館ボランティアほか

会場｜1階ロビー、展示会場ほか

定員｜各回3組程度（事前申込制） ※1組6名まで申込可

対象｜ベビーカーや抱っこひもを使っている1歳半くらいまでの子どもの保護者

参加費｜要観覧券

締切｜開催日の5日前まで



６.ギャラリートーク

担当学芸員が展示の見どころについてお話ししながらご案内します。

日時｜2026年2月7日（土曜日）、3月21日（土曜日）各日14:00～14:45

講師｜本展担当学芸員

会場｜3階・2階展示室（申込不要）

参加費｜要観覧券



７.「KURARA Cafe ソラオト」コラボ特別メニュー「SAKEKASU バーガー」

「SAKEKASU バーガー」

1960年代アメリカをイメージした特製ハンバーガー。香ばしい酒粕バンズと濃厚なソースが味わえる会期だけの限定メニューです。

またウイズこどもデー（会期中の毎週土曜日）限定で、この特別メニューをご注文いただいた方に「ポップ・アート」展オリジナルグッズのポストカードをプレゼントします！

※毎週先着10名様限定 ※ご注文1点につきポストカード1枚 ※絵柄は1種類です。無くなり次第終了いたします。

日時｜2026年2月5日（木曜日）～3月29日（日曜日）11：30～16：30

場所｜東広島芸術文化ホールくらら「KURARA Cafe ソラオト」

定休日｜月曜日（祝日やイベントで変動する場合があります。「KURARA Cafe ソラオト」のホームページからご確認ください。）

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社イズミテクノ 広報担当：桑原

電話：082-430-7117 メールアドレス：2636026@izumi-techno.jp

HP：https://hhmoa.jp/next-exhibition/12723/