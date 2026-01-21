世界の玩具市場へ発信「ニュルンベルク国際玩具見本市」へ初出展

株式会社ジャクエツ

株式会社ジャクエツ（本社：福井県敦賀市 / 代表取締役社長：徳本 達郎）は、2026年1月27日（火）～31日（土）の期間、ドイツ・ニュルンベルクで開催される「ニュルンベルク国際玩具見本市」に初出展いたします。

ニュルンベルク国際玩具見本市（Spielwarenmesse）

【日時】2026年1月27日（火）～31日(土)

【時間】火曜日～金曜日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00

【会場】Messezentrum Nürnberg(Nuremberg Exhibition Center) Messezentrum 1

90471 Nuremberg, Germany

【展示場所】Hall 4 Stand D-05

【公式サイト】https://www.spielwarenmesse.de/en/

BブロックBブロック ロードビルディングキングブロック モダン

本展示では、発売から60年を迎えたロングセラー「Bブロック」をはじめ、「Bブロック ロードビルディング」「キングブロック モダン」など、日本の幼児教育の現場で培われてきた知識を活かしたプロダクトを初出展いたします。

ニュルンベルク国際玩具見本市は、世界中の玩具メーカー、バイヤー、業界関係者が集う業界最大級のイベントです。

今回の初出展は、これまで国内で培ってきた知見や実践を、国際的なフィールドへと広げる重要な一歩となります。

今後もジャクエツは、あそびを通じた豊かな学びのあり方を探究し、国内外へ発信してまいります。

ニュルンベルク国際玩具見本市（Spielwarenmesse）とは

ニュルンベルク国際玩具見本市（Spielwarenmesse）は、玩具業界における世界最大級の国際見本市です。このBtoBイベントは、国内外の出展者にとって包括的なコミュニケーションおよび受発注のプラットフォームを提供しています。新製品の発表や業界全体を網羅した展示により、世界中の専門小売業者にとって、年間の市場動向を把握するための貴重な情報源となっています。

株式会社ジャクエツ

1916年創業。「未来は、あそびの中に。」をスローガンに掲げ、企画・コンサルティングから設計、施工、運営管理まで、地域社会や施設の課題解決に向けたサービスをワンストップで提供する。近年は包括連携協定の締結やPark-PFI事業への参入など、あそびの視点を活かしたまちづくりに取り組む。質の高いあそびの環境をデザインすることで、子どもたちの成長とともに大きく花開いていく「未来価値」を創造し続ける。



【お問い合わせ】

株式会社ジャクエツ

東京都港区高輪4丁目24-50

TEL：03-3442-2260／FAX：03-3442-2261

MAIL：press@jakuets.co.jp

HP:https://www.jakuets.co.jp/

