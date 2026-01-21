【サプリメントに関する調査】直近1年間にサプリメントを購入した場所は「インターネット通販サイト」がサプリ利用者の約46％、「ドラッグストア」が3割強、「メーカーに直接注文」が2割強

マイボイスコム株式会社

■サプリメントを現在利用している人は約36％。そのうち、効果を感じている人は5割

■直近1年間にサプリメントを購入した場所は「インターネット通販サイト、オンラインショッピング」がサプリ利用者の約46％、「ドラッグストア」が3割強、「メーカーに直接注文」が2割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『サプリメントの利用』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

サプリメントの利用状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1727_1_5a39f5cff69bdee9b1fa21c3d769719f.jpg?v=202601220321 ]

1. サプリメントの利用状況

サプリメントを現在利用している人は35.8％です。

女性で比率が高く、女性30代・60代・70代ではそれぞれ4割を超えています。

一方、10・20代では低い傾向で、男性10～30代では各3割弱となっています。

2. サプリメントで摂取している成分・素材

サプリメント利用者が摂取している成分・素材は（複数回答）、「ビタミンC」が30.2％、「ビタミンB群」が24.1％、「DHA」が20.0％です。続く「亜鉛」は18.1％、男性40代では4割強となっています。

3. サプリメントの利用目的

サプリメントの利用目的は（複数回答）、「健康維持」が利用者の70.4％、「免疫力・抵抗力向上」が23.2％、「目の健康の維持・改善」が17.8％です。

「骨や関節の健康」は女性高年代層で比率が高く、女性70代では「健康維持」に次いで2位となっています。「疲労回復」は若年層で高く、また、摂取頻度が週2～3回以下の層でも高くなっています。

4. サプリメントの効果

サプリメント利用者のうち、効果を感じている人は（「感じている」「ある程度感じている」の合計）は50.0％です。30代でやや高くなっています。

効果を感じていない人（「あまり感じていない」「感じていない」の合計）は約15％です。

5. サプリメントの購入場所

サプリメント利用者が直近1年間に購入した場所は（複数回答）、「インターネット通販サイト、オンラインショッピング」が45.8％、「ドラッグストア」が33.6％、「メーカーに直接注文」が23.3％です。

「ドラッグストア」は年代が低いほど比率が高く、10・20代では5割弱、30～40代では各4割強となっています。「メーカーに直接注文」は、女性70代では1位です。

※時系列グラフなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

6. サプリメントの利用意向

サプリメントの利用意向者は、「利用したい」「まあ利用したい」を合わせて約36％です。

非利用意向者（「利用したくない」「あまり利用したくない」の合計）は4割となっています。

女性は、70代を除き、利用意向者の方が非利用意向者より比率が高くなっています。

一方、男性は、いずれの年代も非利用意向者の方が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆サプリメントを利用したい理由、利用したくない理由（全5,863件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1727_2_27d7a26366672f2c986b6f66660fd369.jpg?v=202601220321 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1727_3_ead353723316dd54fdfe0cc389e32735.jpg?v=202601220321 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

