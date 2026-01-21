イベント主催者と支援事業者をつなぐイベント専門マッチングプラットフォーム「イベサポ」正式リリース

株式会社エムズカンパニー

株式会社エムズカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役：小池 勝）は、イベント主催者とイベント支援事業者を結びつけるイベント特化型マッチングプラットフォーム「イベサポ」 を正式リリースいたしました。イベント設営・人材・備品・制作物・フード・広告など、イベント運営に必要なあらゆる事業者を“横断的に探せる国内唯一の専門プラットフォーム”として、主催者の検索行動を最適化し、事業者の新規顧客獲得を支援します。

【「イベサポ」とは】

イベントの規模や目的に合わせて、主催者が必要な支援事業者を検索し、直接問い合わせができるオンラインマッチングプラットフォームです。支援事業者は初期費用・月額費用なく掲載でき、主催者は複数の事業者を比較しながら選択できます。双方にとって情報の非対称性をなくし、公平で透明性の高いマッチングを実現するサービスです。

◆５つの特徴

１. “完全無料掲載 × 成果報酬”で、誰でも利用しやすい仕組み

掲載企業は初期費用や月額料金は不要で、問い合わせ時のみ成果報酬が発生する料金設計です。主催者・支援事業者の双方にとって導入ハードルを抑え、必要な場面で柔軟に活用できる点が特徴です。

２. 支援内容ごとの専用ページで、イベントに必要な情報を整理して閲覧可能

サービス内容ごとにページが用意できますので、複数のサービスを提供している企業は複数のページを掲載できます。支援事業者は自社の専門性や対応範囲を明確に提示でき、主催者は目的に合う事業者を見つけやすくなります。

３. 主催者の検索行動に最適化されたUIで、必要な企業をスムーズに発見

イベント内容・開催地・支援内容を条件に検索でき、主催者は必要な企業に効率よくアクセス可能です。結果として、問い合わせ段階で情報が整理されており、双方にとってスムーズなコミュニケーションが進みます。

４. 専門性や実績が正しく伝わる設計で、納得感のあるマッチングを実現

対応できる業務内容や実績、過去の取り組みなどを丁寧に掲載できる構成となっています。主催者はイベントの目的に合うパートナーを選びやすくなり、支援事業者は強みが適切に評価されやすくなります。

５. 情報作成のサポートにより、掲載・運用をスムーズに開始できる

ページ作成が不安な事業者に向けて、運営側が原稿作成や編集をサポートする仕組みを提供しています。主催者は常に整った情報を閲覧でき、支援事業者は手間をかけずに情報を公開できるため、双方にとって利便性が高い環境です。

◆正式リリースを記念した今だけの特典（掲載事業者向け）

先着100社限定で、通常5万円の掲載ページ作成代行を無料で提供します。

ヒアリングシートの記入のみでプロがページを制作するため、スムーズに掲載を開始できます。

◆利用方法

1.イベント情報を入力・検索開始

イベント内容・開催地・支援内容などを入力して、必要なサービスを検索します。

2.候補事業者のサービス内容詳細を閲覧

支援事業者の専門分野・実績・対応エリアを確認し、「この会社にお願いしたい」と思える

パートナー候補を絞り込めます。

3.問い合わせ・見積り依頼を送信

気になる事業者に直接問い合わせを行い、条件・スケジュール・見積り等を相談します。

4.契約・準備のスタート

提案・見積り内容に納得したら契約を締結し、イベント当日の流れについて支援事業者と詳細を

詰めます。

5.実施・フォローアップ

イベント実施後、支援内容の振り返りや次回の相談を行うことで、長期的なパートナー関係を構築

できます。

◆サービスサイトURL

https://evesupo.jp/

【会社概要】

株式会社エムズカンパニーは、2004年に設立された東京都千代田区神保町の企業です。販促用品・ノベルティグッズの企画・製造、キャラクターグッズの企画・製造、光ディスク製品の製造、キャンペーン事務局代行事業などを多角的に展開し、多様なクライアントのマーケティング・プロモーション活動をワンストップで支援しています。

株式会社エムズカンパニー

所在地：東京都千代田区神田神保町3-10-2 共立ビル4F

電話番号：03-3515-8415（平日10:00～17:00）

設立：2004年6月

資本金：2000万円

▼コーポレートサイトURL

https://msco.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社エムズカンパニー

担当：西川

連絡先：03-3515-8415