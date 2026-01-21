モノづくりの未来工業、ナレカン正式導入でDX推進を本格化

株式会社Stock

株式会社Stock（代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、未来工業株式会社（代表取締役社長：中島 靖、本社：岐阜県安八郡輪之内町、以下「未来工業」）において、当社が提供するナレッジ管理ツール『ナレカン』を2026年1月より正式導入することをお知らせいたします。

背景｜製造業特有の問い合わせ対応業務における課題

未来工業株式会社は、岐阜県に本社を構え、電気設備資材をはじめ、給排水設備資材やガス設備資材などを手がける製造業です。常識にとらわれない発想と工夫を重ねたモノづくりで、国内トップシェアを誇る製品を生み出してきました。

同社ではこれまで、問い合わせ管理をExcelやAccessで行っていましたが、営業部門からの問い合わせが増加するなかで、対応工数の増大や情報の統一が課題となっていました。

こうした背景から、問い合わせ対応を前提としない運用への転換を図り、営業担当者が製品情報を自ら検索・確認できる情報基盤の再構築に着手。検討にあたっては、以下の要件を重視し、トライアルを実施しました。

・製品名や製品品番を起点に情報を検索できること

・必要な情報に迷わずたどり着ける、高い検索性とアクセス性

こうして一部メンバーでの利用から始まったトライアルは、段階的に技術系部門や一部の営業部門へと拡大。現場での評価が高まり、ナレカンの導入が決定しました。

今後の展望｜全社展開とナレッジ活用の高度化

同社では、関東・関西エリアへの展開も視野に入れ、ナレッジ活用を次のフェーズへ進めていくことが期待されています。



当社としても、生成AIのさらなる精度向上に取り組むとともに、製造業をはじめとする多くの企業の業務改善を継続的に支援してまいります。

■ナレッジ管理 ツール『 ナレカン』 について

社内の情報に、即アクセスできるツール「ナレカン」

”ナレッジ管理ツール『ナレカン』”は、当社が開発・運営する、大手企業から中堅企業様が抱える「属人化の悩み」を解消するツールとしてご利用いただいています。

ナレカンは、非IT企業でも迷わず使える直感的な操作性に加え、「１.情報の一元化」「２.超高精度検索」によって、ナレッジが簡単に集まる・見つかることが特徴です。さらに、「３.メンバーが自然とナレッジ蓄積に参加できる」、「４.情報を正確かつ最新に保てる」、「➄導入後も継続的な運用を支援する」仕組みによって、組織内のナレッジが動き出す仕組みを備えています。

これらの特徴により、『ナレカン』は、ナレッジが“蓄積されるだけでなく活用される環境”を実現し、非IT企業をはじめとする多くの企業の情報共有の課題を根本から解決いたします。

サービスURL：https://www.narekan.info/

■会社概要

- 社名：未来工業株式会社- 代表者：代表取締役社長 中島 靖- 設立：1965年8月- 所在地：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1- 従業員数：単体：843名、連結：1,271名 （2025年3月期）- 事業内容：電気設備資材、給排水設備資材及びガス設備資材の製造並びに販売- URL：https://www.mirai.co.jp/

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4- 階許認可：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- 事業内容：ナレッジ管理ツール『ナレカン』、情報共有ツール『Stock』の企画‧開発‧ 運営‧販売- URL：https://www.stock-inc.co.jp/