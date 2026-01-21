2026年02月24日(火)　「誘電エラストマーを用いた高分子アクチュエータと電子人工皮膚（E-Skin）の設計・材料・デバイス応用― ソフトロボティクス展開と課題 ―Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる誘電エラストマーアクチュエータでの課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「誘電エラストマー 高分子アクチュエータ・電子皮膚 」講座を開講いたします。

誘電エラストマーアクチュエータの原理や特徴、主要な材料および製作・設計方法について説明するとともに、把持・操作デバイス、モバイルロボット、ウェアラブル・医療応用など、ロボティクスにおける多様な応用事例を紹介し、最新の研究動向と今後の展望についても述べる！

本講座は、2026年02月24日開講を予定いたします。

https://andtech.co.jp/seminars/1f0f4d3e-ed51-6322-9fa4-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：誘電エラストマーを用いた高分子アクチュエータ・E-Skin（電子人工皮膚）の開発とロボティクスへの応用・課題

開催日時：2026年02月24日(火) 14:00-17:00

参 加 費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

https://andtech.co.jp/seminars/1f0f4d3e-ed51-6322-9fa4-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

第1部 誘電エラストマーアクチュエータのロボティクスへの応用

講師 電気通信大学 情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 准教授 新竹 純 氏

第2部 誘電エラストマーを用いたE-Skin：電子人工皮膚の開発と課題・応用展開

講師 東京科学大学 工学院 機械系 准教授 博士（工学） 土方 亘 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・誘電エラストマーアクチュエータの基礎原理と特性に関する知識

・ロボティクスへの応用先とその最新動向を把握できる

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

第1部 誘電エラストマーアクチュエータのロボティクスへの応用

【講演主旨】

誘電エラストマーアクチュエータは、構造が単純で薄く軽量であり、応答性に優れ大きな変形を出力できるうえ、高い電気機械効率を有する、有望なソフトアクチュエータ技術です。本講演では、誘電エラストマーアクチュエータの原理や特徴、主要な材料および製作・設計方法について説明するとともに、把持・操作デバイス、モバイルロボット、ウェアラブル・医療応用など、ロボティクスにおける多様な応用事例を紹介します。さらに、最新の研究動向と今後の展望についても述べます。

【プログラム】

1．誘電エラストマーアクチュエータとは：原理と特徴

2．材料と製作・設計方法

3．ロボティクスへの応用事例

4．研究動向と今後の展望

【質疑応答】

【キーワード】

ソフトロボティクス、ソフトアクチュエータ、誘電エラストマーアクチュエータ

【講演のポイント】

誘電エラストマーアクチュエータのロボットへの実装に幅広く取り組んできた経験に基づき、知見と実例を交えて、技術の可能性と実用化への道筋を解説します。

第2部 誘電エラストマーを用いたE-Skin：電子人工皮膚の開発と課題・応用展開

【講演主旨】

※現在考案中です

【プログラム】

※現在考案中です

以 上