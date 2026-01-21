移動医療車「おの猫号」行政手続きを完了し、運行開始可能な段階に

特定非営利活動法人 西日本アニマルアシスト

特定非営利活動法人 西日本アニマルアシスト（所在地：広島県尾道市、代表：箱崎千鶴）は、

移動医療車「おの猫号」について、行政手続きをすべて完了し、運行開始が可能な段階に到達したことをお知らせします。

本件は、これまで段階的に整備状況を公表してきた「おの猫号」に関する3回目の進捗報告であり、

今回は車両完成後、実際に医療として運用するための最終体制整備段階についてお伝えするものです。

外装が完成した「おの猫号」

■ 現在は「運行直前」、最終体制構築の段階

医療を身近なものに行政手続きの様子

行政手続きを終え、運行開始が可能となった現在、

「おの猫号」は構想段階ではなく、実行直前の段階にあります。

現在実施しているクラウドファンディングは、以下を目的としています。

・医療機器の実装

・活動車両・捕獲支援体制の整備

・手術費用を支える「おの猫基金」の立ち上げ

これらが揃って初めて、

移動医療車「おの猫号」は地域の野良猫問題に対して、継続的に対応できる医療体制として稼働します。

■ 外装完成は医療として稼働ではない

活動車両外猫の手術を待つ高齢者

「おの猫号」は、車両外装および基本構造の整備をすでに終えています。

しかし、移動医療として地域の現場で機能させるためには、

車両完成だけでは十分ではありません。

実際の運行には、

・吸入麻酔器などの医療機器

・血液検査体制を含む安全管理設備

・複数現場に同時対応するための活動車両

・手術費用を継続的に支える仕組み

といった、医療を成立させるための物的・制度的な整備が不可欠です。

■ クラウドファンディングは1月31日まで

クラウドファンディングは 2026年1月31日まで 実施しています。

運行開始を目前に控えたこの最終段階において、

医療として確実に機能させるための体制整備を進めています。

■団体概要

団体名：特定非営利活動法人 西日本アニマルアシスト

代表者：箱崎 千鶴

所在地：広島県尾道市因島中庄町3684

設立：2013年9月2日

事業内容：外猫不妊去勢手術／高齢者支援／地域支援／地域猫対策／移動手術車運営

公式サイト：https://n-animal-assist.net

メール：nishinihon.animal.assist.naa@gmail.com

電話：070-8328-5212