名刺管理ソフト「メイシー」、ITreview Grid Award 2026 Winter「High Performer」を受賞

株式会社もぐら

名刺管理ソフト「メイシー」

株式会社もぐら（本社：大阪府大阪市、代表取締役：小林伸泰）が提供する名刺管理ソフト「メイシー」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Winter」 において、名刺管理ソフト部門で「High Performer」を受賞したことをお知らせします。

なお、メイシーは

前回の「ITreview Grid Award 2025 Fall」に続く受賞となり、

継続してユーザーから高い評価を得ていることが示されました。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である High Performer とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、

集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる

独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、

ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、

顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰し、バッジが発行されています。

High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、

今後さらなる認知拡大が期待される注目の製品に贈られる称号です。

メイシーの受賞について

メイシーは、

名刺管理ソフト部門において

ユーザーからの評価をもとに High Performer を受賞しました。

メイシーの受賞カテゴリ-

名刺管理ソフト：https://www.itreview.jp/categories/business-card-management

メイシー製品ページ：https://www.itreview.jp/products/meishi/reviews

【公式】メイシーサイト：https://maysee.jp/

ITreview Grid Award 2026 Winter について

ITreview Grid Awardは、ITreviewに投稿されたユーザーレビューをもとに、

顧客満足度と市場での認知度を指標として評価・選定されるアワードです。

アワードの詳細は、以下の専用ページをご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html