国内生産の高い技術力とカラーバリエーションが魅力のNO1-GRIPが、Amazonでの販売を開始！！

株式会社NOWON

株式会社NOWON（所在地：東京都江東区 代表取締役：徳山隆）は国内生産ならではの高い技術力と品質、豊富なカラーバリエーションにこだわったブランド、NO1-GRIPをAmazonにて販売開始いたしました。

■ 日本のものづくり技術が生んだ「NO1-GRIP」

NO1-GRIPは、「確かな品質と信頼性」を追求し、国内工場でひとつつひとつ丁寧に生産されています。

長年培われた日本の製造技術と厳格な品質管理体制により、耐久性・機能性・使い心地のすべてにおいて高い水準を実現しました。

50シリーズ SOFT43シリーズ SOFT

◼︎Amazon販売開始の背景

これまでNO1-GRIPは主に自社EC・実店舗（オフィシャルショップや大型量販店など）を中心に展開してきましたが、「より多くの方に日本製の高品質な製品を手に取っていただきたい」という想いから、Amazonでの販売を開始する運びとなりました。

Amazonを通じて、全国どこからでも気軽にNO1-GRIPの品質を体感いただけます。

■ 販売概要

・販売場所：Amazon（NO1-GRIP販売ページ）

https://www.amazon.co.jp/no.1%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97/s?k=no.1%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97

・対象商品：NO1-GRIP 各種ラインナップ



人気商品のNO1-GRIPが、パターカバーホルダーもAmazonで販売開始！！

※Amazonはカラーにより金額が異なります。

NO1-GRIP

パターカバーホルダー&グリーンフォーク



NO1-GRIPらしいカラフルなラインナップでご用意しております。



細部までおしゃれに、自分らしく。

NO1-GRIPのロゴが映えるスタイリッシュなカバーホルダー。



グリーンフォークとしても使用可能な機能性が優秀で小物ひとつで、いつものゴルフがもっと楽しくなる。



自分へのご褒美や、ゴルフ仲間へのギフトにもおすすめです。

■今後の展開

今後はAmazonでの販売拡大に加え、新商品の開発やラインナップの拡充を進め、国内外へ日本のものづくりの価値を発信してまいります。

■ NO1-GRIPの特徴

1.国内生産：日本の工場で製造、徹底した品質管理。

2.高い技術力：細部までこだわった設計と加工技術。

3.優れた耐久性・グリップ力：長期間安心して使用可能。

4.目を引くデザイン性：豊富なカラーバリエーションから選べる楽しさ。

5.プロから一般ユーザーまで対応：幅広いニーズに応える設計。

◼︎About NO1-GRIP◼︎

BE THE NO1. FOR THE ONLY ONE.

Change Your Grip , Change Your Game.

ナンバーワンになるために、オンリーワンになれ。

グリップが変われば、ゲームが変わる。

～日本初、世界初。こだわったのはMADE in JAPANであること～

これまでにないものをつくるために。

理想のタッチ、フィール、フィット感を生みだすために。

私たちが譲れなかったこと。

それは、生産を国内で完結させることでした。

国内生産ならではの高い技術力。開発者と技術者で密に重ねられる議論。

NO1グリップの質感を、精密なものへと仕上げるために。

国内生産だからこそ、開発者と技術者の思いは結実する。

プロダクトを生みだすときに、必要なこと。

それは、生産に関わる者すべてが一つになること。そうすることではじめて、プロダクトの質の高さは伴います。

NO1グリップが求めたのは、手に吸い付くような高い密着度。

そのために、擁した開発期間は約2年間、強い信頼感とコミュニケーションスピードを基にして。

優秀な技術を持つ日本の工場と意見を重ね合い、想いを一つにして開発・修正を繰り返しました。

試行錯誤の末に素材として見出したのは、ゴムではなく高精度樹脂。

そして、表面の溝の仕上げを全て手作業で行う、など細部にまで思想を徹底しました。

▪️NO1-GRIP OFFICIAL SHOP▪️

自社工房でグリップ交換可能

〈事前予約で10%OFF〉

https://www.nowon-no1grip.com/officialshop.html

NO1GRIPの『グリップ交換専用工房』では、 NO1GRIPの全グリップに加えて、オンラインショップ限定グリップ等も交換可能!！

サンプルグリップを実際に握っていただき、ご希望のグリップをお選びいただけます。

グリップ交換は、13本フルセットで1時間程度で交換が可能。

即日交換ご希望の方は、店内でお待ちいただけるスペースもご用意しております。

当店でグリップ購入をされた方は交換工賃は無料とさせていただきます。

（お持ち込みでの交換工賃：1本800円）

〈お問い合わせ先〉

株式会社NOWON

〒135-0051

東京都江東区枝川1-14-4

03-5665-2255

公式HP：https://www.nowon-no1grip.com/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/no1grip_official/(https://www.nowon-no1grip.com/index.html)

X：https://www.instagram.com/no1grip_official/(https://www.nowon-no1grip.com/index.html)

PR担当：金愛那

kimaena0105@gmail.com