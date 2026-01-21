日本コロムビアグループ、「COLOWORKS」発シンガーソングライターNakamuraEmi『UBU』全編AI技術によるミュージックビデオが公開

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長：佐藤俊介、本社：東京都港区、以下NCG）が運営するAIクリエイティブ共創拠点「COLOWORKS（コロワークス）」は、クリエイター公募型プロジェクトを通じてシンガーソングライターNakamuraEmi『UBU』の公式ミュージックビデオを制作し、アーティストの公式チャンネルにて公開されました。本プロジェクト第2弾となる本作も、全編AI技術を活用して制作しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=melE2vRU6KU ]

「COLOWORKS」は、AI映像・AIアート・AIサウンド、AI広告など、AIを活用した新しい表現を求めるアーティストや企業と、高い技術力と表現力を持つAIクリエイターをつなぐ共創型プラットフォームです。本ミュージックビデオでは、NakamuraEmiのメジャーデビュー10周年記念日にリリースされた楽曲の世界観と向き合いながら、AI技術を表現の一部として取り入れた映像制作に挑戦しました。楽曲が持つメッセージや空気感を起点に、人の創造性とAIの技術を掛け合わせることで、従来の制作手法とは異なる新たな映像表現を模索しています。

「COLOWORKS」では今後も、アーティスト作品だけでなく、あらゆるAIクリエイティブ案件を展開予定です。「COLOWORKS」への参加を希望されるAIクリエイターの方は、NCGが開催するAIクリエイティブコンテスト「COLOTEK（コロテック）」へエントリーいただくか、下記フォームより参加登録をお願いいたします。

COLOTEK公式サイト

https://colo-tek.com/

COLOWORKS 参加登録フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQk3kpJwI_ar_mojVei6px8nMTPXyem7NsbuSvvx3Ad9MdQ/viewform

今後は他社アーティストの案件や企業案件なども順次展開し、音楽業界に限らず多くのクリエイティブ産業におけるAIクリエイティブの健全な発展と文化価値の向上に寄与してまいります。

■クリエイタープロフィール

aicreataro AI Creator / Movie Producer / Movie Director

プロデューサー／ディレクターとして広告制作に従事。デジタル領域を強みとし、映像制作を軸に、WEBコンテンツ、イベントプロデュースやLIVE配信まで、枠にとらわれない多様なクリエイティブを手がけてきました。2025年より、AIクリエイター「aicreataro」としての活動を開始（https://x.com/aicreataro）。これまで培ってきたプロデュース／ディレクションの視点と最新のAI技術を融合させ、新たな映像表現の可能性を追求しています。

＜コメント＞

今回のMV制作では、AIの生成力をどう扱うかではなく、この楽曲とどう向き合うかを何より大切にしました。「UBU」を初めて聴いたとき、その歌詞や感情の揺れが、まるで自分自身のことのように重なって感じられ、この世界観を壊さず丁寧に映像へ置き換えたいと思ったのが出発点です。AIの表現力をそのまま解放するのではなく、楽曲が持つ感情の輪郭や温度に合わせて、細かく方向を定め、何度も調整を重ねています。

時にはAI表現の振れ幅を広く取り、AIらしさを活かしながら、時には一線を引くように制御する。そのバランスを取り続けることで、AIならではの質感と、人の感情がにじむ映像表現を両立させることを目指しました。

■「COLOWORKS」について

「COLOTEK」コミュニティ内で新たに始動する、実践的な制作案件の共創プロジェクトです。「COLOTEK」がコンテスト（＝学びと交流の場）であるのに対し、「COLOWORKS」は具体的な制作案件（＝仕事・実践の場）を提供します。AIを活用した新しい表現を求めるアーティストや企業と、コミュニティに所属するAIクリエイターが対等な立場で共創し、新しい音楽・映像表現を生み出すサイクルを創出します。

また今後は、他社アーティストの案件や企業案件なども順次展開し、音楽業界に限らず多くのクリエイティブ産業におけるAIクリエイティブ制作を支える基盤として発展していく予定です。

■「COLOTEK」について

AIファーストで創り出す 次世代型クリエイティブプロデュースカンパニー「日本コロムビアグループ株式会社」が主催する、最新AI技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げるAI技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽とAIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビアと、世界初の着メロを生んだフェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都港区南青山6-10-12

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550円

URL https://www.columbia.co.jp