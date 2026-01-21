VOIQ導入で展示会経由のリードの商談化率3倍に。ソホビービー株式会社が営業改革を実現

VOIQ株式会社

AIを活用したセールス支援事業を展開しているVOIQ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高田 恵、以下 VOIQ）は、ソホビービー株式会社の自社開発AIプラットフォーム「HAMPANAI AI」の新規顧客開拓の強化支援を実施。展示会で獲得したリードのフォロー体制構築を全面的に支援しました。VOIQの伴走型営業支援により、初回商談数は従来の3倍に増加。展示会後のリード活用プロセスや営業活動の効率化を実現し、商談創出の最大化に貢献しました。

導入事例はこちら：https://voiq.jp/aTCuqbjk/Lk3uqbi7

導入背景

ソホビービー株式会社は、自社開発AIプラットフォーム「HAMPANAI AI」の新規顧客開拓において、展示会やウェビナーで獲得した数百件規模のリードを営業4名体制で追いきれず、機会損失が課題となっていました。従来は外部コンサルや代行を活用したこともありましたが、リスト作成やコール回数の制限などがあり、十分な成果にはつながらず、自社での再対応が必要になることも少なくありませんでした。このような状況を踏まえ、ソホビービーは、成果を可視化でき、伴走型で営業支援が可能なVOIQを導入しました。VOIQは商材理解のためのトレーニングを重ね、展示会後のフォロー体制を刷新するとともに、リードの優先度に応じた最適なアプローチ設計を支援しました。この仕組みにより、営業チームはリソース不足による取りこぼしを防ぎつつ、効率的に商談創出を進められる体制を整えることができました。

導入後の成果

VOIQの支援により、初回商談数が従来の約3倍に増加し、展示会で獲得したリードの優先度に応じたフォロー体制が整いました。リード情報の整理や温度感に応じたアプローチ設計が標準化され、営業チームは効率的かつ戦略的に商談創出を進められるようになりました。さらに、週次レビューを通じて業種や企業規模ごとの成功パターンを蓄積し、次回展示会やウェビナーでの施策改善に活かせるナレッジも構築。展示会の現場では、単なる名刺交換ではなく後続商談につなげることを意識した動きが定着し、ROIの向上にも貢献しました。VOIQの伴走型支援により、営業チームのリソース不足による取りこぼしが解消され、持続的な商談創出体制が実現しました。

