Shiji Japan、HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショーに出展！

Shiji Japan 株式会社

ホスピタリティ業界に革新的なソリューションを提供するShiji Japan株式会社（シジ・ジャパン 本社：東京都中央区、シニアバイスプレジデント、アジア太平洋地域＆中東：スティーブン・ホプキンソン）は2月17～20日、東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー」に今年もブース出展します。

ブースでは、昼夜を問わずシームレスなオペレーションを実現するShijiの実機展示とデモンストレーションを行います。ラインナップは、１月に日本での提供をスタートした、欧州発レビュー分析プラットフォーム『Reviewpro（レビュープロ）』、インバウンド対応、人手不足対策としても有効と評価されている、クラウド・ホテル基幹システム『Shiji デイライトPMS』、『インフラシス クラウドPOS』、その他、クレジットカード端末等のPOS関連プロダクトなどです。

また、今回は、PMS連携先パートナーもブースに常駐し、一緒にミニセミナーを行います。ぜひ会場で、世界最大級のホテルチェーンを含む91,000以上のホテル、200,000軒以上のレストランにサービスを提供している、Shijiソリューションを使った、世界最先端のデジタル・ゲストエクスペリエンスをご体感ください。

なお、当社は12月に日本オフィスを東京都中央区新川に移転しました。1月に提供を開始したレビュー分析プラットフォーム『Reviewpro（レビュープロ）』の専門チームを新設するなど営業体制を刷新し、日本のホテル業界へのさらなる拡大を進めていきます。

Shiji Japanブース：ビッグサイト西3ホール「W3-A16」

Shiji Japanブースでのミーティング設定やお問い合わせは、右のQRコードからお願いします。

展示＆デモンストレーションを行う製品

1) Shiji デイライトPMS

ShijiデイライトPMSは、モダンで安全性と拡張性を重視して設計された、クラウド基盤のホスピタリティ業界向けプロパティ・マネジメントシステム。部分的な情報からでも迅速にデータにアクセスできるユニバーサル検索や、複数施設を統合管理できるマルチプロパティ運用に対応しています。また、24時間監視や国際基準に準拠したデータ保護機能を備え、API連携による柔軟な拡張にも対応しています。

＜対象施設＞

・日系および外資系ホテル

・チェーンホテル

・旅館 等

Shiji デイライトPMS

2) <新製品＞レビュー分析プラットフォーム Reviewpro（レビュープロ）

レビュープロは、ゲストのオンラインレビューと弊社のサーベイ機能であるアンケートのレビューを集約し、データに基づくサービス向上を可能にするレピュテーションマネジメントツール（ORM)。

世界80以上のレビューサイト、45言語のレビューを横断的に分析し、独自の指標GRI(TM)や競合指標スコアCQI(TM)を用いて、単なる「クチコミ管理」にとどまらない戦略的レピュテーション管理を実現します。その他、AI返信や自動タスク機能など、レピュテーション管理に必要な機能を包括的にご提供します。

（＊また、業界初となるShiji デイライトPMSとのレビューデータの連携が可能。シームレスなデータ連携で顧客プロファイルの充実化を実現いたします。）

＜対象施設＞

・日系および外資系ホテル

・チェーンホテル

・旅館 等

・観光地域づくり法人（DMO）

レビュー分析プラットフォーム Reviewpro（レビュープロ）

3) インフラシス クラウドPOS

ホテルオペレーションに特化した専用POS。多彩な機能を備え、各種端末や機器との連携が可能です。ゲストのモバイル端末から直接注文できるモバイルオーダーシステムをはじめ、朝食の有無を管理する朝食パッケージ管理システム、キッチン伝票をデジタル画面上でペーパーレスに管理できるキッチンディスプレイを搭載しています。また、電子マネー、QRコード、バーコードの読み取り、電子サイン等の多様な決済手段に対応し、CAT端末や自動釣銭機との連携機能も備えています。

＜対象施設＞

・日系および外資系ホテルの料飲施設(レストラン、コーヒーショップ、バー、ラウンジ、バンケット会場、ショップ)

・レストランチェーン

・独立系レストラン等

インフラシス クラウドPOS【HCJ2026 国際ホテル・レストラン・ショー 展示会概要】- 開催日：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）- 会 場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール- 詳 細：展示会「HCJ 2026」WEBサイト(https://hcj.jma.or.jp/?utm_source=microsoft&utm_medium=cpc&utm_campaign=HCJ2026_Search_Brand&utm_content=text&msclkid=14c4fcda61bf150fb7309585ca537d5f)- 来場事前登録はこちらから(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000718)

■ Shijiグループについて

Shijiは、ホスピタリティ業界に革新的なソリューションを提供し、ホテル経営者が昼夜を問わずシームレスなオペレーションを実現できるよう尽力するグローバルテクノロジー企業です。唯一無二のグローバルなホテルテクノロジープラットフォームである「Shiji Platform」を基盤に、クラウドベースのプロダクトポートフォリオを展開しています。これには、プロパティ・マネジメントシステム（PMS）、POS、ゲストエンゲージメント、流通、決済、データインテリジェンスなどのソリューションが含まれ、世界最大級のホテルチェーンを含む91,000以上のホテルが導入しています。

世界各地に5,000人以上の従業員を擁するShijiは、世界をリードするホテリエにとって信頼されるパートナーとして、ホテル業界に連動し24時間365日稼働し続けるテクノロジーを提供しています。世界のトップホテルがShijiを選び、昼夜を問わずそのシステムを活用しています。なお、ホスピタリティ業界に加え、一定地域では外食、リテール、エンターテインメント分野でもサービスを提供しています。詳細は shijigroup.com(https://www.shijigroup.com/) をご覧ください。

■ Shiji Japan株式会社について

Shijiの日本法人として2018年設立。ホスピタリティ業界のお客様を中心に、グローバル企業ならびに国内資本のホテルグループ等にソフトウェア・ソリューションとサポート業務を提供しています。サポート体制にも力を入れており、提案から導入、運用まで、ホテルの現場経験者が現場目線でサポート、また、ヘルプデスクは365日オープン、英語・日本語に対応し、日本語はネイティブ・スタッフが対応しています。

会社名： Shiji Japan株式会社

シニアバイスプレジデント アジア太平洋地域&中東： スティーブン・ホプキンソン

本社： 〒104-0033 東京都中央区新川1-22-11茅場町イーストスクエア6階

事業内容：ホスピタリティ、フードサービス、小売、エンターテインメント業界のエンタープライズ企業にソフトウェア・ソリューションとサービスを提供

設立： 2018年7月

資本金：8300万円

URL： https://japan.shijigroup.com/