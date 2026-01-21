＜ザ・コンランショップ＞NEW PRODUCT ″FADE″ PORCELAIN SERIES

株式会社コンランショップ・ジャパン

株式会社コンランショップ・ジャパン（東京都新宿区・代表取締役CEO 滝澤 政一）は、韓国のStudio Word によってデザインされたザ・コンランショップ オリジナルの陶磁器シリーズ＜FADE（フェイド）＞を1月24日（土）から発売開始します。

FADEは、韓国の伝統的な瓦屋根から着想を得たテーブルウェアのコレクションです。やわらかく面取りされた無釉の外側と、なめらかな釉薬で仕上げた内側とのコントラストが特徴で、光を受けることで表面に繊細で奥行きのある表情を生み出します。素朴さと洗練を併せ持つ佇まいは、日常の食卓から特別なシーンまで幅広く調和します。

カラーはMilk（ミルク）、Oatmeal（オートミール）、Cacao（カカオ）の3色を展開。小皿やプレート、ボウル、マグ、サーブウェアまで多彩なラインアップを揃え、用途や気分に合わせて自由に組み合わせてお使いいただけます。統一感のあるカラーリングで、コーディネートの幅も広がり、毎日の食卓にさりげない彩りを添えてくれます。

Dinner Plate 25cm (Milk/Oatmeal/Cacao)\4180Side Plate 17cm (Oatmeal/Cacao/Milk) \3300Small Plate 13.6cm (Cacao/Milk/Oatmeal)\2640Small Dish 9.2cm (Milk/Oatmeal/Cacao)\1980Oval Platter 32.6cm (Oatmeal/Cacao)\5720Carafe 1050ml (Cacao/Oatmeal)\6380Deep Plate 22cm (Milk/Oatmeal/Cacao)\3850Bowl 13cm (Oatmeal/Cacao/Milk)\3300Bowl 19cm (Cacao/Milk/Oatmeal)\4180Mug 250ml (Milk/Oatmeal/Cacao)\3080Chop Rest (Oatmeal/Cacao/Milk)\880

本シリーズは、食洗機や電子レンジ、オーブン調理に対応し、焼く・温める・盛り付けるまでを一枚で完結。料理を引き立てるシンプルな佇まいと、日常使いしやすい実用性を兼ね備え、調理後はそのまま食卓へ。毎日の食事からおもてなしまで、幅広いシーンで活躍するプレートです。

ザ・コンランショップ 東京店（麻布台ヒルズ）に併設する Orby Restaurant では、2月中旬よりランチメニューの一部をリニューアルいたします。今回のリニューアルでは＜FADE＞ のプレートに合わせ、Orby Restaurantのシェフが料理を新たに考案。FADEのやわらかな表情や質感を引き立てる、盛り付けや味わいのバランスにこだわったメニューをご提供します。器と料理が響き合うことで生まれる、新しい食の体験をぜひお楽しみください。Orby Restaurantでの提供メニューやサービスの詳細は、公式SNSにて随時ご案内いたします。

仔羊のカイエット ナヴァランソースベーコンを巻いた鮟鱇のロティ グリーンペッパーソース

＜About The Conran Shop＞

世界中から厳選した家具や照明、インテリア小物、ギフトに加え、オリジナルのアイテムも多く取り揃えるホームファニシングショップです。イギリスを代表するデザイナーの一人であるテレンス・コンランにより、1973年にイギリス ロンドンに1号店がオープンしました。現在では世界4カ国（イギリス・日本・韓国・クウェート）で展開し、インスピレーションの源や、新しい発見のあるアイテムとスタイリングを通して、日々の生活をより豊かに楽しむことを提案しています。

https://www.conranshop.jp/

＜About Orby Restaurant＞

ザ・コンランショップ創業者である、テレンス・コンランのミドルネームから「オルビー」と名付けられたレストラン。イギリスで生まれたザ・コンランショップのルーツをたどるように、モダンフレンチにブリティッシュのエレメントが加わったスタイルです。 季節や気候に合わせた食材、人の手にこだわったレシピと食器、そして丁寧に選ばれたナチュラルワイン。毎日、その日にしかできないおもてなしをいたします。

https://www.instagram.com/orby.restaurant/