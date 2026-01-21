「グルコサミンアクティブ」パッケージリニューアル新発売

サントリーウエルネス株式会社

　サントリーウエルネス（株）は、「グルコサミンアクティブ」のパッケージをリニューアルし、1月21日（水）より新発売します。（※2）


（※1）サプリメントや運動による、トータルのひざ対策のこと


（※2）12月1日（月）より、定期お届けコースご利用中のお客様及び過去当社の商品をご利用いただいたことがあるお客様に先行発売しています。




■パッケージについて

　オレンジ色の坂道のモチーフを背景に、ピクトグラムを新たに配することで、湧き出るエネルギーとともに、人生を前向きにアクティブに駆け上がることを表現しました。


■「グルコサミンアクティブ」について

　「ひざメンテナンス」でアクティブな毎日を応援する「グルコサミンアクティブ」は、「グルコサミン塩酸塩」「コンドロイチン硫酸」のダブルの“軟骨成分”と、ひざの違和感を抑える“いたわり成分”「ケルセチン配糖体」の3成分を配合した機能性表示食品です。この3成分は脚の研究を20年以上続けてきたサントリーがたどり着いた独自の組み合わせで、特許を取得（※3）しています。この３成分の組み合わせにより、移動時のひざ関節の悩みを改善することが報告されています。


　2001年の発売以来、累計出荷本数は4,000万本（※4）を超えました。サントリーはグルコサミン市場で18年連続売上No.１（※5）を記録しており、その実績と信頼で多くのお客様にご愛飲いただいています。


（※3）　香味改善を目的に、グルコサミン類、コンドロイチン硫酸を含有する軟骨水系溶媒抽出物とケルセチン配糖体を含む固形製剤について特許を取得しています。(特許第4652486号)


（※4）　販売およびキャンペーンの出荷実績合計2024年6月時点（1本あたり180粒入りとして換算）


（※5）　出典：H・Bフーズマーケティング便覧2009～2026 機能志向食品編　《グルコサミン成分カテゴリーメーカーシェア※2007年～2024年売上金額（確定）》　（株）富士経済


■商品概要

▼商品名、容器、容量および販売価格（税別）

「グルコサミンアクティブ」


パウチ180粒　／約30日分4,500円


パウチ360粒　／約60日分7,800円


ボトル180粒　／約30日分4,500円


ボトル360粒　／約60日分7,800円


▼発売期日　　　

1月21日（水）


▼販売方法　　　　

通信販売 一部ECチャネル


▼機能性表示食品　届出概要

[届出表示]


本品にはグルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体が含まれます。グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関節の悩みを改善することが報告されています。


[機能性関与成分] グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体


[届出番号] B290




下記、フリーダイヤルまたはインターネットからお申し込み下さい。


▽サントリーウエルネスお客様センター


　フリーダイヤル　０１２０-３３３-３１０


　受付時間　　　　９：００～２０：００


　インターネットでのお申し込み　http://suntory.jp/WELLNESS/