【ラ・カスタ】ブランド30年の集大成「エーデルワイス」シリーズ誕生！3月4日(水)～ 発売

アルペンローゼ株式会社

アルペンローゼ株式会社(本社：東京都中央区、長野県大町市 代表取締役：高橋 浩史郎)が展開するナチュラル コスメブランド「La CASTA(ラ・カスタ)」 から「エーデルワイス」シリーズを、2026年3月4日(水)よりラ・カスタ一部直営店舗ならびに、公式オンラインショップ本店にて新たに発売いたします。

30年の植物研究が導いた、独自のボタニカルサイエンスシリーズ

1996年の誕生以来、ラ・カスタは“植物の力で、健やかな美しさを育む”ことを原点に、30年にわたり植物研究とヘアケア研究を重ねてきました。

節目となる30周年に、私たちが改めて向き合ったのは、紫外線やPM2.5をはじめとする大気汚染物質、花粉、湿度、暑熱といった、現代を生きる人々の髪や頭皮を取り巻く環境ストレスです。

年々厳しさを増してゆく環境下において、肌や髪、頭皮は、ダメージを抱えやすく、乾燥やゆらぎなど、“いつもと違う”不調のサインに悩む人が増えています。

30年にわたるラ・カスタの植物研究の中で着目してきたのが、過酷な自然環境下でも凛と咲き、純白の花を咲かせる高山植物「エーデルワイス」。独自のボタニカルサイエンスによって、この花の持つ強い生命力を閉じ込めた、ブランド初の環境ストレス*1 ヘアケア「エーデルワイス」シリーズを完成させました。

髪に、内なる力を。

ラ・カスタ初。環境ストレス*1 ヘアケア、はじまる。

■オーガニック エーデルワイスエキス*2 の開発に成功！

自社栽培のエーデルワイス

今から15年ほど前、エーデルワイスが持つ強力な抗炎症作用や抗酸化作用の可能性に魅了され、長野県大町市にある自社農園内でエーデルワイスの農薬不使用栽培に着手しました。

当初は無謀な挑戦とさえ言われましたが、土壌の開墾からスタートし、ついに有機JAS認証ほ場での栽培に成功。このオーガニック エーデルワイスエキス*2 の開発をきっかけに、あらためて長野の土地に秘められたパワーを実感しました。

■新独自成分「L-EＷコンプレックス*3 」配合

長野県の清らかな水と豊かな大地が育むエネルギーを、現代人を取り巻く環境ストレス*1 ケアのために。ラ・カスタの情熱を注ぎこんだ「エーデルワイス」シリーズの鍵となる独自成分L-EＷコンプレックス*3 は、独自のオーガニック エーデルワイスエキス*2 をはじめ、長野県産植物由来成分だけで構成しました。

自社農園内の有機JAS認証ほ場で生まれたオーガニック エーデルワイスエキス*2

自社農園を構える長野県は、寒暖差が激しく、本州でもっとも紫外線量の多い地域です。そんな環境の大町の有機JAS認証ほ場内で栽培したエーデルワイスから抽出したエキス*2 は、高い抗酸化・抗炎症作用を備えています。ラ・カスタは花のみならず、葉、茎の地上部すべてから余すことなくエキスを抽出しています。

長野県「杉の森酒造」とのコラボによって独自開発した酒粕発酵エキス*4

ラ・カスタの故郷である安曇野で育てられた米を使用した長野県「杉の森酒造」の酒粕を元に、二次発酵させた酒粕発酵エキス*4 を開発。

毛髪補修や保湿作用が認められており、オーガニック エーデルワイスエキス*2 の働きをサポートします。

長野県産ブドウ果実エキス(クロノシャルディ)とアンズ果実エキスを配合

紫外線、ストレスによって乱れたリズムを整え、乾燥を防ぐ働きを持つシャルドネ種のブドウ果実エキスは、長野県飯綱生まれ。

アミノ酸やミネラル、フラボノイド、βカロテン、ビタミンなど豊富な栄養素を含み、抗炎症やバリア機能に働きかけるアンズ果実エキスは長野県千曲市産。

ともに、オーガニック エーデルワイスエキス*2 の働きをサポートします。

■革新！アンチポリューション*5 テクノロジー

30年にわたり培ってきた植物研究の知見によって、紫外線や大気汚染物質などの環境ストレス*1 が髪や頭皮に与える影響を精査。それぞれが与えるダメージを検証し、独自のアンチポリューション*5 ケアを確立しました。「エーデルワイス」シリーズは、環境ストレス*1 によるダメージをケアすると同時に予防、自分の髪のスタンダードを格上げする先進テクノロジーを採用しています。

■ラ・カスタ初！天然精油100％の香り

疲労感が拭えない現代人にとって、髪をいたわる時間が、心安らぐひと時になるよう、「エーデルワイス」シリーズのためだけに、天然精油100％を独自にブレンド。柔らかなフラワーノートにシトラスノートとパチョリが繊細に響き合う清らかでやさしい香調は、エーデルワイスが育つ北アルプスの情景を思わせ、ストレスリリースをそっと促します。

ローマカミツレ花油

ゼラニウム

(ニオイテンジクアオイ油)

ベルガモット果実油

グレープフルーツ果皮油

ラベンダー油

パチョリ葉油

■ブランド史上最大！循環型を意識したものづくり

「エーデルワイス」シリーズは、ボトルからキャップまで環境配慮容器を採用。チューブにはバイオマスをブランド初採用。日本初となるリサイクルワンタッチキャップも取り入れ、より環境に配慮しています。

独自原料としてエキス化されなかった酒粕は、肥料としてナーセリーで再利用。ショッパーにはFSC認証紙を採用。FSC認証紙を使用したショッパーは、「ザ・パックフォレスト(R)環境基金」を通じて、森林保全活動に貢献しています。また「エーデルワイス」シリーズは、売上の一部を長野県の環境自然保護基金に寄付。

人と環境に真のやさしさを届ける、循環型社会に取り組んでいます。

■ラ・カスタ エーデルワイス ヘアソープ バランス＜シャンプー＞

285ml \3,850（税込）販売名：LEW ヘアソープ

頭皮のバリア機能を整えながら、濃密できめ細かいクリーミーな弾力泡が、毛穴汚れを吸着し、洗うたびに髪と頭皮にうるおいを与える弱酸性アミノ酸系シャンプー。

キー成分のL-EＷコンプレックス*3 のほか、アンチポリューション*5のための新成分、パルミトイルジペプチド-18も初配合。

泡プレスで頭皮から健やかに

１.ぬるま湯で予洗いをした後に、ヘアソープ バランスを手にとり、軽く泡立ててから頭にのせ、空気を含ませるように泡立てながら厚みのあるもっちりした泡をつくります。

２.その泡を頭頂部にのせて、手のひらで数回、毛穴の奥まで行き渡るよう、泡をやさしく押し当てます。皮脂などの汚れを吸着させながら、配合されたボタニカル美容成分を届けるようなイメージで。また、柔らかく厚みのある泡に包まれ、精油の香りを感じることでリラックスを促します。

３.すすいだ後は同シリーズのお好みのヘアマスクで仕上げます。

■ラ・カスタ エーデルワイス ヘアマスク メルティ＜ヘアトリートメント＞■ラ・カスタ エーデルワイス ヘアマスク シルキー＜ヘアトリートメント＞

各230g \4,070（税込） 販売名：LEW ヘアマスク M／LEW ヘアマスク S

濃密なクリームが髪内部までうるおいを届け、紫外線や大気汚染物質のダメージを受けた髪を芯から補修しながら、大気汚染物質の付着を予防するヘアトリートメント。

ヘアソープ同様に、キー成分のL-EＷコンプレックス*3 のほか、アンチポリューション*5のための新成分、パルミトイルジペプチド-18も初配合。

髪のタイプ、仕上がり別にメルティとシルキーの２種類をラインアップ。

■メルティ：毛先までしっとりまとまるツヤ髪

■シルキー：手触りなめらかなツヤ髪

■ラ・カスタ エーデルワイス ヘアフルイド リプレニッシュ＜ヘアトリートメント＞

95ml \4,400（税込）販売名：LEW ヘアミルク

■ラ・カスタ エーデルワイス ヘアセラム シールド＜ヘアトリートメント＞

80ml \4,620（税込）販売名：LEW ヘアセラム

アウトバス専用のヘアトリートメント２種は、シリーズ共通のキー成分L-EＷコンプレックス⁎3 や、アンチポリューションに着目したワサビノキ種子エキスを配合。環境ストレス*1 による髪のダメージを補修しながら保護し、健やかなツヤ髪をサポートします。ミルキーなヘアフルイド リプレニッシュは髪内部のタンパク質とうるおい補給に。オイルタイプのヘアセラム シールドはツヤを与えながら髪の保護力をアップ。

ヘアケアもスキンケア発想で！

「エーデルワイス」シリーズ独自のレイヤード設計でより強く、美しい髪に。

【ヘアフルイド リプレニッシュ】

インバスケア後に、適量を手にとり、特にダメージが気になる毛先を中心にしっかりなじませます。

【ヘアセラム シールド】

ヘアフルイド リプレニッシュの後に適量を重ね付け。髪がコーティングされ、枕などの摩擦からも髪を保護します。

朝のケアには、紫外線や大気汚染の付着など、髪表面やダメージが気になるところに適量をなじませます。オイルテクスチャーなので、ツヤが欲しいところへの重ね付けもおすすめです。

*1 紫外線による乾燥や大気の汚れなど

*2 エーデルワイス花／葉／茎エキス（毛髪地肌保護成分）

*3 毛髪地肌保護成分

*4 乳酸桿菌／酒粕発酵エキス（毛髪地肌保護成分）

*5 外的刺激から肌や髪を守ること

30年の感謝とともに、次の歩みへ。

自然を敬い、髪を愛しむことを大切に。豊かな大地と北アルプスの清らかな雪解け水に恵まれた信州あづみ野で、植物研究とヘアケア研究を礎に、進化を遂げてきたラ・カスタ。

モノづくりの根幹にあるのは、植物とのていねいな対話から生まれる健やかさや優しさ、そして尊い自然の恵を、すべての人に惜しみなくそそぐ源流となること。

髪をいたわることで、揺るぎない美しさや幸福感に気づいたら、

この先の未来も、やさしい、に満たされた、豊かな時代がくる、そう、信じられるからです。

これまでの30年も、これからの30年も。

ときに厳しい試練や脅威ともなる自然の摂理に屈することなく、強く、美しく、まっすぐに咲き誇るエキナセアのように。ラ・カスタは、made in Japanを誇りに、やさしい、の種を蒔く「Beauty Well-Being」なブランドとして歩み続けます。

■30周年特設サイト(https://www.lacasta.jp/30th/)