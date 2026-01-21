【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！PC収納や約22Lの大容量設計など学生の「欲しい」を凝縮。機能も可愛さも、限定感も。今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

株式会社ティ・ツウ・オー【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

バッグの企画・製造・販売を行う株式会社ティ・ツウ・オーは、北欧ブランド「moz(モズ)」より、人気商品の大容量リュックサックから通学シーンを彩る「WEB限定スクールカラー」を発売いたします。

毎日持ち歩くPCや教材、その重さを忘れさせてくれるような軽量設計が、アクティブな学生生活を支えます。開いては中身が見やすい「ストライプ柄」の裏地や、ボトルが倒れない伸縮ポケットなど、細やかな配慮が忙しい毎日をストレスフリーに。収納力や充実のサイドポケットといった高い機能性に、限定スクールカラーという特別感をプラス。学校でも、カフェでも、お出かけでも。どんなシーンにも寄り添い、あなたの新しい一歩を優しく後押ししてくれます。機能性と愛らしさを兼ね備えた「当店だけの特別なmoz(モズ)」と一緒に、素敵な春を迎えましょう。

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzei-12

＼今しか出会えない、特別なmoz(モズ)／ WEB限定スクールカラーがついに登場

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

ロゴの刺繍とファスナーを、同じ別注カラーでリンクさせました。この『わずかな色の違い』が、バッグ全体の雰囲気をぐっと特別なものに変えてくれます。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

WEB限定カラーだけの特別な仕様として、利便性を追求したファスナー付きフロントポケットを搭載しました。スマホや小物をスマートに収納ができます。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

moz(モズ)のアイコンであるヘラジカをモチーフにした、エルクのリフレクトチャームが付いているのもおすすめポイント。

moz(モズ)商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzei-12

学生の『欲しい』を凝縮。機能美が支える、通学スタイル。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

教科書やノート、PCまでひとまとめに収まる約22Lの大容量設計は、荷物が増えがちな学生生活にゆとりを生み出します。さらに、メイン収納の開口部にはしっかりとしたファスナーを採用。混雑する電車やバスでの通学時も中身が露出せず、大切な教材やプライベートな荷物を守る防犯・安全面にも配慮しました。どんなに忙しい日でも、スマートで安心感のある通学をサポートします。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

メイン収納には2つのオープンポケットを完備。スマホやパスケースなど、すぐに取り出したい小物を分けて収納できるため、大きなバッグにありがちな「中身の迷子」を防ぎます。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

ファスナー付きのメッシュポケットを完備。中身が一目で確認できるメッシュ仕様は、バラつきがちな小物などを整理するのに最適です。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

【マイボトルの指定席】伸縮する「moz pocket（モズポケット）」 内側には、中に入れるものの幅に合わせて伸び縮みする独自のボトルホルダーを搭載。水筒や折り畳み傘がバッグの中で倒れるストレスを解消し、飲み物の出し入れもスムーズです。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

「すぐに取り出したいけれど、折り曲げたくない」。そんなニーズに応え、前ポケットにもA4対応の収納スペースを設けました。教科書はメイン収納へ、頻繁に使うプリントや課題は前ポケットへ。この「使い分け」ができる設計が、忙しい授業の合間の準備を劇的にスムーズにします。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

サイドポケットは、ペットボトルがスッポリ入るジャストサイズ。出し入れのしやすさを追求した設計で、水分補給をよりスマートに、より軽快に変えてくれます。

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかに

背面と肩ベルトには通気性に優れたメッシュ素材を採用しました。自転車通学や長距離の移動でも熱がこもりにくく、季節を問わずストレスフリーな通学を叶えます。

今年の通学の相棒は「moz(モズ)」WEB限定スクールカラーで決まり！

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかにWEB限定スクールカラー：レッド

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！今しか出会えないmozと一緒に通学をもっと軽やかにWEB限定スクールカラー：パープル

通常のラインナップにはない限定カラーのパーツが、確かな存在感を放ちます。当店だけの選べる2つの特別「パープル」と「レッド」の2色。限定カラーのアクセントが、個性を放ちます。

商品情報

【moz(モズ)】新生活を彩る、WEB限定スクールカラーが新登場！

■サイズ：約W29×H42×D16cm

■重 さ：約670g

■容 量：約22L



■外側ポケット：

ファスナー付きポケット(背面ポケット)×1

オープンポケット×2

背面ファスナー×1



■内側ポケット：

オープンポケット(大)×1

オープンポケット(小)×1

ファスナー付きポケット×1

メッシュポケット×1

ホルダー(モズポケット)×1



■本 体：ポリエステルメランジ

■ブランド：moz モズ

■付 属：リフレクターチャーム



■価格：9,350円(税込)

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzei-12

※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、

お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。

予めご了承下さい。）

その他、【moz(モズ)】の当店だけのWEB限定リュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています

moz(モズ)moz(モズ)の商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/moz-gr23/

●moz(モズ)について



"moz(モズ)"は、アンダース・ビリンが1996年にスウェーデンで誕生させたアニマルコンセプトのブランドです。「エルク（ヘラジカ）」のモチーフが印象的で、かわいくておしゃれな商品が多数揃います。北欧らしいスタイリッシュさがありながら、身近に感じられるエルクは世界各国で愛されています。

moz(モズ)はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/