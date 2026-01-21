書体見本帳を通じて新たなフォントとの出会いを。『Morisawa Fonts書体見本帳2025-2026』発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、株式会社モリサワが取り扱っている最新書体を系統立てて網羅した書籍『Morisawa Fonts書体見本帳2025-2026』を2026年2月16日に発売します。

クリエイターが直感的に選べるように

本書では、モリサワの書体一覧を「表現・特徴・全書体見本」という3つのカテゴリから探すことができます。これにより制作物に最適な書体を、3,500種類以上のMorisawa Fontsライブラリから直感的に選択することが可能です。

Contents

・つくりたい表現で探す…かわいい、楽しい、レトロ、物語性、和風、パワフル、やさしい など

・特徴で探す…ペン字・手書き、筆文字、にじみ、連綿・リガチャ・スワッシュ、装飾的 など

・全書体見本…モリサワ、タイプバンク、字游工房、ヒラギノ、昭和書体、写研、その他他言語

書誌情報

表現・特徴で見つけるフォントBOOK Morisawa Fonts 書体見本帳2025-2026

著者：株式会社モリサワ

書籍：1,540円（税込）

判型：B5

ページ数：312ページ

ISBN：978-4-8399-90534

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149403

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/