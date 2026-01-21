バイエル クロップサイエンス、精密農業の裾野を拡大させるため高性能農業用ドローン「P60」の販売を開始

バイエル ホールディング株式会社- 頑丈で高い精密散布技術はそのままに、コンパクトでより扱いやすい設計に- 液剤30L、粒剤25kgの散布装置を搭載し、様々な作物に対する散布作業が可能- 独自のコントロールシステムを搭載し、安全で効率的な自動航行と精密散布を実現

東京、2026年1月21日 ― バイエル クロップサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大島 美紀、以下バイエル クロップサイエンス）は、XAG Co., Ltd. が開発・製造する高性能農業用ドローン「P60」の販売を開始します。

「P60」は、より幅広い農家さんのニーズに対応できるよう、コンパクトな設計により、液剤30L、粒剤25kgの最大積載量となる2種類の散布装置を備え、専用アプリケーションで設定した作業エリア、散布量、飛行ルートなどに基づき、完全自動航行による精密散布を実現します。2種類の散布装置は、ワンタッチで切り替え可能で、液剤は最大流量30L/min、粒剤は最大190kg/minの吐出能力を誇り、1台で播種、農薬散布、肥料散布など様々な作物に対する散布作業を可能にします。機体はアーム部分を折りたたみ可能で、折りたたむことで展開時と比べて機体サイズを約20％小さくして運搬できます。また、フライトコントローラーは従来モデルから計算能力が向上したXAG SuperX 5 Pro インテリジェントコントロールシステムを搭載。4Dイメージングレーダーにより1.5～100mの範囲で障害物を正確に検出し、より安全で効率的な完全自動航行を実現します。

日本において農家の高齢化、離農に伴う担い手不足が進む中、作業の効率化、省力化に貢献するドローンをはじめとしたデジタル技術を活用したソリューションの普及は急務です。バイエル クロップサイエンスは、専門性を有する各領域のパートナーとの「Co-Creation -共創」により、市場および農家の方々の要望に即した革新的ソリューション開発を通じて、精密農業の加速と日本の農業の発展に貢献していきます。

「P60」の情報については、SoraNavi(https://soranavi-drone.com/soranavi/)よりご確認いただけます。

【P60 の特長】

- 液剤30L、粒剤25kgを積載可能な2種類の散布装置を備え、ワンタッチで切り替え可能- 機体のアーム部分を折りたたむことで、運搬や保管に便利なコンパクト設計- 専用アプリケーションを用いて圃場に合わせた飛行高度、散布量、液滴サイズなどの変更が可能- 最新鋭のXAG SuperX 5 Pro インテリジェントコントロールシステムを搭載。障害物を回避し安全な航行を実現

【製品概要】P60

バイエルについて

バイエルは、ヘルスケアと食糧関連のライフサイエンス領域を中核事業とするグローバル企業です。私たちのミッション「Health for all, Hunger for none（すべての人に健康を、飢餓をゼロに）」のもと、バイエルの製品とサービスを通じて、世界人口の増加と高齢化によって生じる重要課題克服への取り組みをサポートすることで、人々の生活と地球の繁栄に貢献しています。バイエルは、持続可能な発展を推進し、事業を通じて良い影響を創出することに尽力しています。同時に、収益力を高め、イノベーションと成長を通して企業価値を創造することも目指しています。バイエルブランドは、世界各国で信用と信頼性および品質の証となっています。2024年のグループ全体の売上高は466億ユーロ、従業員数は約93,000名、研究開発費は62億ユーロです。詳細はwww.bayer.com(https://www.bayer.com/en/)をご参照ください。

バイエル クロップサイエンス株式会社について

農薬、種子の分野で世界をリードするドイツ・バイエル社 クロップサイエンス部門に属し、日本における農業関連事業を展開しています。環境とヒトにより調和した農薬とその使用法の開発に加え、ドローンをはじめとするロボティクスや、個々の生産者のニーズに応えるテーラーメイド農業を実現するデジタルソリューションの開発・提供を軸に、日本の農業の持続可能な発展に貢献しています。詳細はwww.cropscience.bayer.jp(https://cropscience.bayer.jp/ja/home/), Facebook(https://www.facebook.com/official.bcskk/?_rdr), YouTube(https://www.youtube.com/@BayerCropScienceJapan)をご参照ください。

バイエル クロップサイエンス株式会社

2026年1月21日、東京