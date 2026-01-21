アクトレシピ株式会社

iPaaS「ActRecipe」を提供するアクトレシピ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：池上大介、以下「アクトレシピ」）は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Winter」におきまして、ActRecipeがiPaaS部門にて「High Performer」を15期連続受賞したことを発表します。

「ITreview」および「ITreview Grid Award」について

iPaaS「ActRecipe」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」において「High Performer」を15期連続受賞

ITreview（ITレビュー）とは、アイティクラウドが提供する法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者においてはユーザーにより投稿されたレビューや製品情報の閲覧ができ、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーにおいては、自身が活用する製品評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用にまつわるナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといったカテゴリーおよび製品とそれらに関するレビューを約15.1万件掲載しています。

「ITreview Grid Award」は、「ITreview」に集まったレビューをもとに、利用者から高い満足度の得られたサービスを各カテゴリーから「Leader」「High Performer」として四半期ごとに発表しています。

・Leaderとは

数ある製品の中で市場の認知度が高く、顧客からの満足度も非常に高い製品を「Leader」として表彰します。多くのユーザーから支持を得ている製品が受賞しています。

・High Performerとは

市場の認知度こそまだ高くはないものの、顧客からの満足度が非常に高い製品を「High Performer」として表彰します。これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品が受賞しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/

ITreview Grid Award 2026 Winterの詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

「ITreview Grid Award 2026 Winter」受賞サービスについて

iPaaS「ActRecipe」

iPaaS部門にて、「High Performer」を受賞。

https://www.itreview.jp/products/actrecipe/reviews

ActRecipeの受賞カテゴリー

iPaaS：https://www.itreview.jp/categories/ipaas

SaaS連携サービス「ActRecipe（アクトレシピ）」について

ActRecipeは、SaaSやFinTechのデータ連携によって業務を自動化するプラットフォームサービスをiPaaS（integration Platform-as-a-Service）として2019年8月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中心にご利用いただいております。バックオフィスで利用されるSaaSを中心に、企業様の業務の自動化や効率化にお役立ていただけるユースケースをパッケージ化した「レシピ」をご提供することにより、専門知識がなくともノーコードでご利用いただけるサービスです。ActRecipeでは、「ベスト・オブ・ブリード」と呼ばれる、特定のベンダーやプラットフォームに依存することのない最適なシステム構築を目指す企業様に、部分最適から全体最適までを実現するサービスとしてお選びいただけることを目指しております。

ActRecipeのサービスページ： https://www.actrecipe.com/

アクトレシピ株式会社について

アクトレシピ株式会社は "Create time through innovation" （イノベーションによって時間を創る）をミッションとし、これまでにITの活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を支援してまいりました。iPaaS「ActRecipe」では、日々利用が拡大するSaaSやFinTechサービスを相互に連携することによって業務の自動化と内部統制強化を実現するプラットフォームサービスとして、企業様の更なるDXの推進をご支援しております。

名称：アクトレシピ株式会社

代表者：代表取締役CEO 池上 大介

設立：2013年11月11日

所在地：107-6218 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

事業内容：iPaaS「ActRecipe」の企画・開発・販売

URL：https://corp.actrecipe.com/