TimeTree、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に公式メディアパートナーとして参画

株式会社TimeTree

世界中の人々の時間を豊かにする株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川泰斗）は、国内最大規模の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に公式メディアパートナーとして参画します。

「MUSIC AWARDS JAPAN」（以下、MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトに掲げた国内最大規模の国際音楽賞です。音楽業界関係者総勢5,000名以上による厳正なる投票の結果、選ばれた国内外のアーティストや楽曲制作関係者の功績を称える授賞式が6月13日に開催されます。

「TimeTree」は、グローバルで7,000万を超えるユーザー(※2025年11月時点)が日々の予定管理や情報確認に活用する、生活に根付いた“カレンダー型メディア”です。

この特性を活かし、昨年第1回として開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、アワードの最新情報を、MAJ公式カレンダーを始め、メディア上の多様な接点から国内外の音楽ファンに向けて継続的に発信。MAJが掲げる「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」という理念の実現を、生活者の日常に溶け込む形でサポートいたしました。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では昨年の取り組みに加え、サービス内に追加される ”予定と出会える”新機能「みつける」上にMAJ関連の企画を大々的に展開。昨年を超える規模に拡大するMAJの各種最新情報や、MAJにかかわるアーティストのイベント情報を、より多くの方々にお届けしてまいります。

※取り組みの詳細は、追ってサービス内でお知らせいたします

TimeTreeは、MAJメディアパートナーの活動を通じて、人々の日常を彩る素晴らしい音楽との出会いのきっかけを提供し、豊かな時間の創出と音楽文化の発展に貢献してまいります。

【「 MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

- 開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式 SNS】

株式会社TimeTreeについて

- 会場：TOYOTA ARENA TOKYO他- 公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/- 公式X :https://x.com/MAJ_CEIPA- 公式YouTube :https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa- 公式Instagram :https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/- 公式Facebook :https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/- 公式TikTok :https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official- 公式TimeTree :https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official- 社名：株式会社TimeTree（TimeTree, Inc.）- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）- 本社所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー18階- 設立：2014年9月1日- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の企画・開発・運営- 公式サイト：https://timetreeapp.com/intl/ja