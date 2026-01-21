進化を続ける〈CONVERSE BASKETBALL〉「CONS ACCELERATOR」2026春夏コレクションが登場

コンバースジャパン株式会社

コンバース（CONVERSE）のバスケットボールカテゴリーから、俊敏性と高い安定性を追求するプレイヤーに向けた「CONS ACCELERATOR（コンズ アクセレレーター）」の2026年春夏コレクションが登場。2026年1月23日（金）より順次発売いたします。



2025年に本格始動した「CONVERSE BASKETBALL」は、ブランドの起源であるスポーツDNAに立ち返りながらも、現代のプレイヤーのニーズに応える機能性とデザイン性を兼ね備えたラインナップを展開しています。「CONS ACCELERATOR」は、名作のアーカイブをベースに、激しい攻防の中で求められる「止まる」「蹴り出す」という動作を追求しました。



また、「CONS ACCELERATOR」では今季より23.0cmからのサイズ展開を拡充。性別や年齢を問わず高いパフォーマンスを求めるプレイヤーの選択肢を広げます。デザインもCONS ACCELERATOR MID/LOWに加え、アクセントカラーを纏ったCONS ACCELERATOR NC LOW も展開。CONS ACCELERATOR MIDおよびLOWは、コンバースらしいクラシックなムードを感じさせるオフホワイト/ブラック、オフホワイト/レッドの2色をラインナップし、ブランドのルーツを感じさせる佇まいに仕上げました。一方、CONS ACCELERATOR NC LOW には、コート上での視認性に優れるネオンイエロー、ネオンピンクを採用。本格的なパフォーマンス機能はそのままに、プレー中の存在感を際立たせるカラーバリエーションとして展開します。コート上での俊敏な動きを支える構造と、シリーズらしいシャープなデザインを兼ね備えた「CONS ACCELERATOR」コレクションとしてラインナップします。

【主要な機能・特徴】

High-Grip Outsole：強力な地面への噛み込みを実現し、瞬時のストップを可能にする高摩擦設計。



TPU Upper Support：激しい多方向の動きに対し、アッパーのブレを抑制してパワーを逃さない構造。



Ground Feel Design：クイックネスを最大化するため、前足部の「薄底感」を強みとした接地重視の設計。



Size Range：23.0cm～31.0cmまでの幅広いサイズ展開により、性別や年齢を問わず様々なプレイヤーにも対応。

「CONS ACCELERATOR」は、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP、全国のコンバース一部取り扱い店舗にて順次販売いたします。

※店舗により取扱商品が一部異なります。

＜展開モデル＞

■CONS ACCELERATOR MID（コンズ アクセレレーター MID）

コンバースのバスケットボールシューズの中でも名作の一つである「ACCELERATOR」を、現代の技術でアップデートしたミッドカットモデル。アーカイブデザインを踏襲しながら、多数の通気穴を配置することで通気性を確保しています。ソール上部に配置した新構造のアンダーカットシャンクにより、シューズと足の一体感を高め、俊敏なフットワークをサポート。ミッドソールを中空構造にすることで、軽量性も両立しています。

オフホワイト/ブラック（33500530）オフホワイト/レッド（33500531）

商品名：CONS ACCELERATOR MID（コンズ アクセレレーター MID）

商品価格：17,050円（税込）

商品カラー展開（商品番号）オフホワイト/ブラック（33500530）、オフホワイト/レッド（33500531）

サイズ展開：23.0cm～29.0cm、30.0cm、31.0cm

発売予定日：1月23日（金）



■CONS ACCELERATOR LOW (コンズ アクセレレーター LOW)

MIDモデルと同様の機能性を備えながら、より軽快な履き心地を追求したローカットタイプ。踵部にはTPRスタビライザーを搭載し、ホールド性を高めることで安定したプレーをサポートします。俊敏な動きを支えるアウトソールと組み合わせることで、スピード感あるプレースタイルに対応します。

オフホワイト/ブラック（33500540）オフホワイト/レッド（33500541）

商品名：CONS ACCELERATOR LOW (コンズ アクセレレーター LOW)

商品価格：17,050円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：オフホワイト/ブラック（33500540）、オフホワイト/レッド（33500541）

サイズ展開：23.0cm～29.0cm、30.0cm、31.0cm

発売予定日：1月23日（金）

■CONS ACCELERATOR NC LOW (コンズ アクセレレーター NC LOW)

ホワイト/ネオンイエロー/ブラック（33500500）ホワイト/ネオンピンク/ブラック（33500501）

商品名：CONS ACCELERATOR NC LOW (コンズ アクセレレーター NC LOW)

商品価格：17,050円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：ホワイト/ネオンイエロー/ブラック（33500500）、ホワイト/ネオンピンク/ブラック（33500501）

サイズ展開：23.0cm～29.0cm、30.0cm、31.0cm

発売予定日：2月6日（金）



■CONVERSE SPORTS / コンバーススポーツ

ブランドの起源となるスポーツカテゴリーに改めて着目。既存の枠に捕らわれない「Sports & Lifestyle Brand」として、スポーツマーケットに新たなムーブメントを起こすべく、2024年より本格始動。現在は、ブランドのコアとなる「CONVERSE BASKETBALL」を皮切りに、「CONVERSE RUNNING」「CONVERSE SPORTSWEAR」等のカテゴリーを展開している。

公式Instagram：https://www.instagram.com/converse_sports_jp/

■CONVERSE / コンバース

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。 HP：https://converse.co.jp/

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/

