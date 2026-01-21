【視聴無料】生成AI活用のその先へ AIエージェントによる保険CX変革 | Finlink新着コンテンツ

株式会社セミナーインフォ

金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトとした金融業界に特化した情報を提供する動画メディア『Finlink』において新着コンテンツを掲載開始しました。

本セッションでは、InsureMO株式会社 代表取締役 河上 勝 氏、日鉄ソリューションズ株式会社 金融ソリューション事業本部 保険事業開発課長 小薗井 智之 氏より、「生成AI活用のその先へ AIエージェントによる保険CX変革～近未来の保険金サービス・顧客サポート業務～」をテーマにお話しいただきます。

保険金サービス業務や顧客サポート業務にAIエージェントを適用することで、どのように業務効率化と顧客体験の向上を同時に実現できるかを、デモンストレーションを交えながら具体的にご紹介し、近未来の保険CXの姿を描き出します。

▼概要

１．生成AIの次に来るAIトレンド

２．近未来の保険CX

３．AIエージェントデモンストレーション

・保険金サービス

契約者提出書類の読込みから査定、システム反映までをAIエージェントが自動実行

・顧客サポート

契約者からのチャット問合せに対して、AIエージェントが有無責を判定＆回答し、無責の場合は契約者ニーズに沿った保険以外の代替サービスを提案

※本講演は2025/10/23開催イベントの内容です。

※講演資料の配布はございません。

▼スピーカー

InsureMO株式会社

代表取締役

河上 勝 氏

日鉄ソリューションズ株式会社

金融ソリューション事業本部 保険事業開発課長

小薗井 智之 氏

【司会】

フリーアナウンサー

古瀬 絵理 氏

無料会員登録はこちらから！

