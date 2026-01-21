マウザー、「2026国際宇宙産業展ISIEX」に初出展　公式SNSフォローでオリジナルエコバッグをプレゼント

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、2026年1月28日(水)～30日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「2026国際宇宙産業展ISIEX」に出展いたします。「2026国際宇宙産業展ISIEX」は、日本の優れた技術やサービスを宇宙分野で世界に発信し、国内外の宇宙産業の成長を促進することを目的とした展示会です。マウザーは今回、本展示会に初出展し、会期中はマウザーブースにて公式SNSをフォローいただいた方を対象に、オリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

マウザーブース番号：東京ビッグサイト 東ホール7・８ ブース番号7S-01

来場申し込み特設サイト：https://apac.info.mouser.com/isiex-tokyo(https://apac.info.mouser.com/isiex-tokyo)

「2026国際宇宙産業展ISIEX」は、宇宙産業分野における最新テクノロジーや業界を代表する企業・先駆者が世界各国から集結し、次世代の宇宙開発を牽引する展示会です。マウザーは本展示会を通じて、宇宙航空分野向けの最先端半導体および電子部品を幅広く紹介するとともに、マウザーブースにて、宇宙開発分野の業界トレンドを踏まえながら、エンジニアの設計・開発を支える開発パートナーとしての取り組みや支援内容についてもご説明いたします。

■ 公式SNSフォローでオリジナルエコバッグをプレゼント

マウザーブースにて、マウザー公式XまたはInstagramをフォローいただくと、畳めて便利なエコバッグをプレゼントいたします。

■ 「2026国際宇宙産業展ISIEX」詳細

期間 : 2026年1月28日(水)～30日(金)

時間 : 10:00～17:00

会場 : 東京ビッグサイト 東ホール

主催 :日刊工業新聞社

公式サイト : https://biz.nikkan.co.jp/eve/isiex/(https://biz.nikkan.co.jp/eve/isiex/)

