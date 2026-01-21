コールマン、「クイックアップシェードDRレインブロック」発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、紫外線や日光を遮る簡単設営シェードの「クイックアップシェードDR」をさらに進化させ、小雨をブロックする簡易防水機能も備えた「クイックアップシェードDRレインブロック」を2026年2月より発売します。

■クイックアップシェードDRレインブロック

簡易防水仕様で一時的な雨を防ぐ

一時的な雨を防ぐ「簡易防水」仕様

「クイックアップシェードDRレインブロック」は、定番製品「クイックアップシェードDR」のスペックに加えて、さらに一時的な雨をしのぐことができる簡易防水加工を施したシェードです。近年、夏場でも多くなった突発的な雨にも対応することができるため、デイキャンプや野外フェス、スポーツ観戦の際など、アウトドアレジャー全般で安心してお使いいただけます。ピクニックや屋外観戦中の突然の雨も心配の必要がありません。

夏でも涼しい「ダークルームテクノロジー」（DR）搭載

「クイックアップシェードDRレインブロック」は、「クイックアップシェードDR」と同様、「ダークルームテクノロジー」（DR）を搭載し、紫外線や日光を強力にブロックするので、猛暑が続く夏のアウトドアには欠かせないアイテムです。

「ダークルームテクノロジー」（DR）とは、極めて遮光性に優れた生地を使用することで、紫外線（UV）を99.99％以上カットし、日光を90％以上ブロックする機能です。日光の透過を防ぐことでシェード内の温度上昇を軽減し、日差しによる暑さや眩しさを防ぐこともできます。

UVを99.99％以上カット、日光を90％以上ブロック通常シェードの場合

※Coleman同等製品との比較（イラストはイメージです）

上部にベンチレーションを搭載、暑さを逃がし通気性も抜群

さらに、「クイックアップシェードDRレインブロック」は、シェードの上部にベンチレーションを搭載し、十分な通気性も確保します。暑さを天井部分から逃がすだけでなく、空気循環をスムーズにする構造になっています。

また、デイキャンプやピクニックなどで使用できる2～3人用のシェードなので、設営や撤収がとても簡単で、少人数で気軽に使うことができる点が最大の特長の一つです。普段シェードの利用に慣れていない方でも、デイレジャーや日常の中での日除け・雨除けなどにも安心してご活用いただけます。

収納ケースはショルダーストラップ付きで、肩にかけることで両手が自由になり、持ち運びも大変便利です。

シェード内の明るさもしっかり確保付属のペグ両手が空く便利なショルダーストラップ付き収納ケースフルオープン時

■コールマンのダークルームシリーズは「熱中症ゼロへ」プロジェクトを応援

「熱中症ゼロへ」とは、熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトです。木陰のような涼しさを追及したコールマンのダークルームテクノロジーは、2025年度より「熱中症ゼロへ」プロジェクトに参加しています。

公式サイト：https://www.netsuzero.jp/

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/2026-Coleman-Rainblock.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/