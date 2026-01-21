「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ 第3回 みんなで卒論発表会 supported by クロップライフジャパン」3月29日（日）開催！ 研究発表者募集&観覧チケット抽選受付が開始されました。

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、イベント「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ 第3回 みんなで卒論発表会 supported by クロップライフジャパン」を、2026年3月29日（日）に日本科学未来館 7階 未来館ホール（東京都江東区青海2-3-6）にて開催します。

2024年3月からスタートしたイベント「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ みんなで卒論発表会」の第3回を開催いたします。

「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ みんなで卒論発表会」は、全国からご自身の論文などをお持ちの方々が集まり、研究活動の内容を発表するというイベントです。知的エンタメ集団・QuizKnockが主催し、大学・大学院での学びや研究活動を身近に感じてもらうことをねらいとして実施いたします。QuizKnockからは、須貝駿貴、東言、田村正資が出演する他、研究発表者としてもQuizKnockメンバー・スタッフ数名の登壇が予定されています。

また今年は、本イベント初の試みとして、食料安定供給に貢献する作物保護・農薬についての正しい知識を普及啓発するクロップライフジャパン（東京都中央区、会長 岩田浩幸）協力の元での開催となります。

本日より、研究発表者の募集や、現地観覧チケットの販売を開始しました。なお、イベント当日の様子は、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて無料で生配信される予定です。

イベント特設ページはこちら :https://www.portal.quizknock.com/events/2e281ed4-58ef-80b2-b462-e21498893aa3

「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ 第3回 みんなで卒論発表会 supported by クロップライフジャパン」概要

■イベント概要

・タイトル：QuizKnockと学ぼうプレゼンツ 第3回 みんなで卒論発表会 supported by クロップライフジャパン

・日程：2026年3月29日（日）14時～（開場13時00分）

・会場：日本科学未来館 7階 未来館ホール（東京都江東区青海2-3-6）

・出演者：須貝駿貴、田村正資、東言

・研究発表者：一般発表者（数名）、QuizKnockスタッフ・メンバー（数名）、三井化学クロップ＆ライフソリューション株式会社 木戸重範

・特設ページ：https://www.portal.quizknock.com/events/2e281ed4-58ef-80b2-b462-e21498893aa3

※イベントは2時間30分程度を予定しております（途中休憩あり）。

※イベントの様子は、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」(https://www.youtube.com/@QKmanab)にて生配信いたします。視聴は無料です。

■研究発表者 募集要項

・対象：ご自身の論文や卒業制作をお持ちの方

※ここでの「論文」とは学位論文などを広く含みます。また、執筆時期は問いません。

・発表時間：5分程度

・参加費：無料

交通費や宿泊費（※）など、ご参加に際してかかった費用も主催者側にて負担いたします。

※宿泊費の支給は、遠方にお住まいなど、主催者側で必要だと判断した場合に限ります。また、イベント前日の宿泊に限ります。

※特設ページ内に記載の注意事項をよくお読みの上、ご応募ください。

■観覧チケット

＜チケット価格＞

・一般の方

一般通常席：4,000円（税込 / 全席指定）

注釈付き後方席：3,500円（税込 / 全席指定）

・学生の方

学生通常席：3,000円（税込 / 全席指定）※席数には限りがあります

※チケット本体価格以外に各種手数料がかかります。詳細はチケットサイトにてご確認ください。

※日本科学未来館の常設展、特別展 、ドームシアターへの入場には別途料金が必要です。

□注釈付き後方席とは？

通常席に比べて、映像や出演者が見えづらい可能性があるお席です。あらかじめご了承ください。

※注釈付き後方席は一般・学生ともに同じ価格です。

□学生通常席とは？

小学校・中学校・高等学校・大学・大学院・専修学校・各種学校（カルチャースクールなど法令に基づかない教育施設を除く）の学生を対象とするお席です。

学生通常席をご購入の方は、当日学生証（中学生以下の方は年齢の分かる証明書）をご提示いただきます。

学生証のご提示が無い場合には、ご入場をお断りさせていただきます。

＜チケット販売スケジュール＞

・抽選申込期間：2026年1月21日（水）11時 ～ 2月11日（水・祝）23時59分

・当落発表：2026年2月19日（木）15時から順次

・一般申込期間：

-Web販売期間：2026年3月16日（月）12時～3月26日（木）22時

-ローソン店頭Loppi販売期間：2026年3月12日（木）12時～3月26日（木）23時59分

※一般販売チケットは先着順のため、販売期間内であってもなくなり次第終了となります。

イベント特設ページはこちら :https://www.portal.quizknock.com/events/2e281ed4-58ef-80b2-b462-e21498893aa3

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/