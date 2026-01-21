福岡・大橋に、幅広い世代が集う新しい場所―ジャンカラ『大橋駅前店』グランドオープン!

株式会社TOAI

全国で203店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、2026年1月30日、福岡県福岡市に「ジャンカラ 大橋駅前店」をグランドオープンいたします。

本店舗では、通常の個室カラオケのほか、初対面のお客様同士でもカラオケを通じて気軽にコミュニケーションが楽しめるオープンカウンター「KARAOKE BAL OHASHI」をご用意いたしました。

清潔感あふれる空間デザインと落ち着いた店内の雰囲気で、幅広い世代の方々に心地よくお過ごしいただけます。

福岡市南区の大橋エリアは、さまざまな商業施設が充実し、ファミリー層に人気の住宅地です。地域特性に合わせ、ジャンカラならではのユニークな空間とサービスで、特別なカラオケ体験をお楽しみください。

■オープンカウンターとは

オープンカウンター「KARAOKE BAL OHASHI」は、個室を飛び出し、初対面のお客様同士でもカラオケを通じて気軽にコミュニケーションが楽しめる新しいスタイルの空間です。通常のカラオケルームと同じ料金でご利用いただけます。

一人で集中して歌いたい時は個室で、誰かと交流したい時はオープンカウンターで。一つの店舗で、二つの楽しみ方をご提供いたします。

また、カラオケ採点チャレンジなど、お客様が楽しめる企画も多数ご用意しております。

- フラポ食べ放題

お一人様400円でフライドポテトが食べ放題！学生やファミリーに人気のメニューです。

オープンカウンターでもお部屋でも、ご注文いただけます。

※1組様全員のご注文が必要となります。

※予告なく終了する場合がございます

■楽しさいろいろコンセプトルーム

[推し活ルーム]

ルーム全体を推しのイメージカラーで彩り、応援の気持ちをより一層高めることができます。さらに、ペンライトなど、お好きな応援グッズを自由にご利用いただけます。

[ステージルーム]

室内にステージを備え、カラオケだけでなく余興やスピーチ、パフォーマンスにも最適なルームです。パーティーや二次会など、特別なシーンでお楽しみいただけます。

[キッズ知育ルーム]

床全面がマット仕様で、お子様が喜ぶ仕掛けが盛りだくさんのファミリー向けルームです。

■店舗概要

店舗名 ： 大橋駅前店

所在地 ： 福岡県福岡市南区大橋1丁目2-15 RE SECOND 5階

電話番号 ： 080-6598-3537

営業時間 ： 8:00～5:00

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

セルフフラワーショップ「kleine geluk」：https://jankara.ne.jp/kleinegeluk/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。