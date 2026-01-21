北海道厚岸町が新しい形の提案型ふるさと納税返礼品『コンシェルジュ寄り添いふるさとセレクト』を開始。町を知り抜いたコンシェルジュがあなただけのおすすめ返礼品をご提案。

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を主幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社：東京都墨田区、執行役員 COO（最高執行責任者）：山田健介、以下「当社」）は、当社は、北海道厚岸町（あっけしちょう、町長：三浦克宏、以下「厚岸町」）の新たな返礼品開発をサポートしました。

今回開発したのは、厚岸町を知り尽くしたプロが寄附者の要望に合わせて、最適な返礼品をおすすめする『厚岸町コンシェルジュ寄り添いふるさとセレクト』です。全国でも数少ない形の返礼品で、専属コンシェルジュが寄附者と直接コミュニケーションを取りながら、ぴったりの返礼品をご提案します。

当社は本返礼品の開発にあたって、企画から事業者渉外など全面的にサポート。12月26日より楽天ふるさと納税、ふるさとチョイスなど主要サイトで寄附受付が開始しました。

自然環境に恵まれ、1年中“生食”できる牡蠣をはじめ、あさり、サンマ、しまえびなど特産品が豊富な厚岸町。

厚岸町は北海道の南東部に位置し、江戸時代から東北海道の拠点として発展してきた歴史を持つまちです。また、厚岸は道内有数の牡蠣の水揚げ量を誇る「牡蠣のまち」であり、古くから牡蠣の産地として知られています。1年中“生”で牡蠣を食べることができる全国でも希少な産地です。

1993年にラムサール条約に登録された厚岸湖・別寒辺牛湿原や、2021年に国定公園の指定を受けた厚岸霧多布昆布森国定公園など、豊かな自然環境に恵まれており、それらの豊富な地域資源を生かし、牡蠣以外にもあさりやサンマ、しまえびなどの海産物や乳製品、鹿肉や羊肉など様々な特産品を生産しています。

厚岸町をよく知り、厚岸町のファンとなる“関係人口”の拡大を目指し、返礼品を企画。10年の絆を活かし、厚岸観光協会を全面サポート。

厚岸町のふるさと納税でも同町の特産品を中心に返礼品をラインナップしていますが、どれを選んだらいいか悩むといった声を寄附者からいただいていました。

これらの声を受けた当社は、町の人と寄附者が対話をする中でそれぞれの特徴や良さをお伝えすることができれば、厚岸町についてもっとよく知っていただくことができ、厚岸町のブランド価値向上につながるのではないかと考えました。また、厚岸町をより深く知ってもらうことには“関係人口”の拡大にもつながっていくのではと考え、本返礼品を企画、厚岸町とともに町の特産品や観光資源などに詳しい厚岸観光協会に提案しました。

厚岸町の特産品は海産物が多く、また人気の牡蠣は生食のため、冷凍でなく、短い賞味期限で届けるなど品質を重視する返礼品が人気です。その性質上、期日指定がしづらく、提案当初、厚岸観光協会は返礼品運用に不安を持っていました。それに対し、2016年度より同町のふるさと納税業務をサポートしている当社が、その経験や10年間で培った事業者との絆で、事業者調整や運用面を全面的にサポートすることで本返礼品の開発が決まりました。

厚岸町に詳しい専任コンシェルジュが寄附者の要望をヒアリングし、返礼品を1つ1つ丁寧に紹介。失敗しない返礼品選びのお手伝い。

本返礼品は厚岸町に詳しいコンシェルジュが寄附者の希望に沿った返礼品プランを提案するものです。返礼品選びに迷っている方、現地とやりとりしながら丁寧に商品の説明を聞きたい方、一度に商品が届くと困るなという方にお勧めです。

1年中、生食できる牡蠣の季節ごとの味わいの違いのご案内や時期に合わせたイベントの参加チケットなど、様々な返礼品の中から、寄附者の状況や希望の時期に合わせて提案し、失敗しない返礼品選びを手伝います。

寄附者が選べるコースは30万円、50万円、100万円の3コース。寄附申し込みが入ると1週間以内にコンシェルジュ担当者から電話またはメールで連絡し、要望をヒアリングします。ヒアリング内容に合わせて返礼品プランを作成し、提案。要望に合っていれば、返礼品を手配し、発送時期に順次発送いたします。

左から荒井さん、波佐谷さん

＜厚岸観光協会コンシェルジュ荒井さん＞

ご寄附いただいたお一人おひとりの想いに寄り添いながら、あたたかなご縁が育っていくよう努めて参ります。ふるさと納税を通じて、厚岸町の豊かな自然と産業、人々の暮らしを未来へつなぐ活動を応援していただければ幸いです。

＜厚岸観光協会コンシェルジュ波佐谷さん＞

厚岸町で生まれ育ち、町の魅力を身近に感じてきました。返礼品が多くて迷ってしまう寄附者の方に、厚岸を知り尽くした私たちが寄り添いながらおすすめをご提案する、新しい取り組みです。「これを選んでよかった」と思っていただける返礼品との出会いをお届けします。

■返礼品名

厚岸町 コンシェルジュ 寄り添いふるさとセレクト

■主な厚岸町ふるさと納税寄附サイト

楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、ふるさとプレミアム、au Pay ふるさと納税、セゾンのふるさと納税、ANAのふるさと納税、ふるさと百選、マイナビふるさと納税、まいふる、JRE MALLふるさと納税、ふるらぼ 他

楽天ふるさと納税 30万円コース(https://item.rakuten.co.jp/f016624-akkeshi/58631413)・50万円コース(https://item.rakuten.co.jp/f016624-akkeshi/58631414)・100万円コース(https://item.rakuten.co.jp/f016624-akkeshi/58631415/)

ふるさとチョイス 30万円コース(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01662/6907264)・50万円コース(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01662/6907265)・100万円コース(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01662/6907266)

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp