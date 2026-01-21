ミツカン「Fibee（ファイビー）」×アニメ『メダリスト』コラボキャンペーン1月21日（水）より開始！「挑戦を体の中から。」努力する人の自分らしく挑み続ける力を「おいしい腸活※」でサポート

株式会社Mizkan Holdings※「Fibee」における腸活とは、健康に大切な栄養素を、日々の食事を通して腸に届けることを指します。

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永智征、以下ミツカン）は、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」とTVアニメ『メダリスト』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年1月21日（水）～2月20日（金）まで開催いたします。

キャンペーンの背景・概要

ミツカンの「Fibee」は、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維に着目した健康をサポートする商品です。「気軽に手軽に、発酵性食物繊維」をキーワードに、主食から間食まで幅広いラインナップを展開しています。

本コラボレーションは、「挑戦するあなたの毎日をFibeeで応援したい」という想いから実現しました。キャンペーンでは、メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX（定期便 初回限定/お一人様1回限り）を期間・数量限定で販売します。オリジナルBOXには全12種類の「Fibee」商品がセットされており、主食から間食まで、さまざまなシーンで“おいしい腸活※”を取り入れられるラインナップです。

さらに、BOX購入者にはFibee×メダリストコラボ「オリジナルアクリルスタンド」を全員にプレゼント。加えて、対象商品を購入した方の中から抽選で計30名様に、結束いのりや狼嵜光がデザインされたFibee×メダリストコラボ「オリジナルマグカップ」が当たるキャンペーンも実施いたします。

ミツカンの「Fibee」は、むぎゅっとワッフルやひとくちビスキュイ、グラノーラなど朝食や間食で気軽に楽しめるスナック類から、「黒米と玄米ごはん」や「キーマカレー」といった主食系の商品まで、毎日の生活に寄り添ったラインナップで、老若男女問わず多くの方の健康習慣づくりをサポートしています。

そんな「Fibee」の魅力をより多くの人に届けるため、今回タッグを組んだのは、努力する人の姿を鮮やかに描き、多くの共感を集めているアニメ『メダリスト』。作中で描かれる選手やコーチの成長や葛藤は、まさに「挑み続ける人」の象徴であり、その挑戦を継続させる原動力は体の中にあります。

挑戦を続けるためには、技術や才能だけでなく、土台となる身体づくりが不可欠です。その想いから、体の中から健康をサポートし、毎日のチャレンジを後押しする「Fibee」と、挑戦と努力の物語を描く『メダリスト』が共鳴し、本コラボレーションが実現しました。

●キャンペーンサイト：https://shop.mizkan.co.jp/pages/medalist_fibee(https://shop.mizkan.co.jp/pages/medalist_fibee)

商品概要

メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX （定期便 初回限定/お一人様1回限り）

■商品概要

・価格：2,500円（税込）

・送料：本オリジナルBOXの定期便初回は無料

・販売期間：2026/1/21(水)～2026/2/20 (金)

・販売個数：1,500個限定

・販売場所：ミツカン公式通販限定

・購入特典：Fibeeコラボオリジナル

アクリルスタンド

【FibeeオリジナルBOX】

■セット内容 :

・Fibee むぎゅっとワッフル アールグレイ ×1個

・Fibee むぎゅっとワッフル ココア ×1個

・Fibee むぎゅっとワッフル 抹茶 ×1個

・Fibee むぎゅっとワッフル メープル ×1個

・Fibee ひとくちビスキュイ オレンジとカカオニブ ×1個

・Fibee ほろあまバウム プレーン ×1個

・Fibee ほろあまバウム 塩キャラメル ×2個

・Fibee ふわぁっと桃香るルイボスティー ×1個

・Fibee まろやかブレンド茶 ×1個

・Fibee レンジでもちもち黒米と玄米ごはん ×1個

・Fibee グラノーラ りんごとシナモンの香り ×1個

・Fibee 完熟トマトのキーマカレー ×1個

■抽選特典：

メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX購入者の中から

抽選で30名様に、Fibeeコラボオリジナルマグカップが当たります。

※本オリジナルBOXをご購入いただくと自動で応募となります。

■定期便2回目特典：

対象期間内に定期便2回目のご注文を確定いただいた方全員に

Fibeeコラボオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

さらに、抽選で30名様に、Fibeeコラボオリジナルクッションストラップが当たります。

■2回目特典の対象期間：

メダリストコラボ記念！FibeeオリジナルBOX(定期便 初回購入)～2026/3/22(日)注文確定分まで

※定期便2回目以降はお好きなFibee商品を組み合わせてカスタマイズが可能です。

※3,000円以上（税込・送料込）のご注文が必要となります。

※詳細はキャンペーンＨＰをご覧ください。

キャンペーンサイト：

https://shop.mizkan.co.jp/pages/medalist_fibee(https://shop.mizkan.co.jp/pages/medalist_fibee)

発酵性食物繊維とは

食物繊維には【発酵するもの】と【しないもの】の2種類があり、発酵性食物繊維は善玉菌のエサになる特別な食物繊維です。腸内細菌の中でもとくに善玉菌のエサになり、私たちの美容や健康のために有用であることが日々明らかになってきています。そんな発酵性食物繊維は積極的にとりたい栄養素としても注目されています。また発酵性食物繊維は、穀類、豆類、芋類に多く含まれており普段の食事に1日3g以上※の追加が推奨されています。

※参考 発酵性食物繊維普及プロジェクト

「Fibee」における腸活※とは

忙しい毎日の中で、健康的な食事づくりを続けるのは難しく、食生活は乱れがちです。「Fibee」は、腸内の善玉菌がよろこぶ“発酵性食物繊維”をキー成分とした商品です。食物繊維が腸に届き、からだの内側から健康をサポートする“腸活※”を手軽に実践できます。また、「Fibee」は主食から間食、日常の水分補給までカバーできる豊富なラインナップを揃えており、毎日食べても飽きにくく、無理なく継続して食生活に取り入れていただけます。

『メダリスト』について

TVアニメ第2期 テレビ朝日系全国24局ネット

“NUMAアニメ-ション”枠 2026年1月より放送開始！

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。栄光の“メダリスト”を目指すいのりは名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

TVアニメ『メダリスト』公式サイト：https://medalist-pr.com/

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

「Fibee」について

「Fibee」は、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントの商品です。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なラインナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、食べ続けるには何より「おいしさ」が大切。「Fibee」は、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっています。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

