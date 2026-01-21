宣伝会議のオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー藤本壮介編」が開講　大阪・関西万博「大屋根リング」を手掛けた藤本氏に発想を学ぶ！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社:東京都港区）は、広告クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「クリエイティブライブラリー藤本壮介編」を開講しました。

「クリエイティブライブラリー藤本壮介編」の詳細はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-fujimoto_sou/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012214)

■藤本壮介氏 プロフィール

藤本壮介建築設計事務所 代表取締役 / 建築家

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞（ラルブル・ブラン）に続き、2015、2017、2018年にもヨーロッパ各国の国際設計競技にて最優秀賞を受賞。国内では、2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーに就任。2024年には「(仮称）国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託」の基本設計者に特定。

主な作品に、ブダペストのHouse of Music (2021年)、マルホンまきあーとテラス 石巻市複合文化施設（2021年）、白井屋ホテル（2020年)、L’Arbre Blanc (2019年)、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013 (2013年)、House NA (2011年)、武蔵野美術大学 美術館・図書館 (2010年)、House N (2008年) 等がある。

◆ 講座概要

大阪・関西万博の成功を支えた、藤本壮介の発想力。

EXPO2025 大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーとして『大屋根リング』を手がけ、世界を魅了するプロジェクトを生み出してきた藤本壮介氏が、その発想の源泉と構想、プロジェクトの進め方まで、そのプロセスを余すことなく語ります。



藤本氏が大切にする「Between Nature and Architecture」の概念から、人々の活動が自然に生まれ・多様性がつながり・未来へと続いていく社会像を語ります。

藤本氏の考えるクリエイティブの可能性とは。プロジェクトづくりに関わるすべての人に、新しい視点をお届けします。

◆カリキュラム

「Between Nature and Architecture」 ～自然と建築のあいだ～

・自然物と人工物の関係

事例：藤本壮介の建築 THE ARCHITECTURE OF SOU FUJIMOTO

・都市と建築とランドスケープが溶けあう場所

～人・文化・活動が違いを保ったまま繋がり、共存する社会に向けて～

・プロジェクト事例から紐解く「建築と社会像」

事例：L'Arbre Blanc／Forest of Music Hungary／太宰府天満宮仮殿／明治公園設備・管理運営事業／(仮称)飛騨古川駅東開発

・大阪・関西万博～多様でありながらひとつである～

事例：会場デザインプロデュース／大屋根リング

・クリエイティブの可能性

講座の詳細はこちらをご覧ください(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-fujimoto_sou/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012214)

■ブレーンクリエイティブライブラリーとは

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

登壇する約90名のトップクリエイターによる講座の一覧はこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-fujimoto_sou/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=educ_pr&utm_id=educ_26012214)

■雑誌『ブレーン』について

『ブレーン』はマーケティングの専門誌として1961年に誠文堂新光社より創刊。1999年1月号から宣伝会議が発行元となり、現在のクリエイティブ誌にリニューアルしました。通巻700号（2018年11月号）からは、多様なアイデアやクリエイティブが行き交う雑誌でありたいとの思いから「IDEA AND CREATIVITY」という現在のタグラインに。領域を超えて新たな未来を創造する多様なクリエイターの皆さんと共に、「新しい未来」とクリエイターの役割を考えていくメディアです。

■藤本壮介さんインタビューも掲載 『ブレーン』2月号が重版決定

【重版決定】「大阪・関西万博デザインシステム大特集〈拡大版〉」

「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、2025年に開催された大阪・関西万博。閉幕後の今もなお、その象徴的なキャラクター「ミャクミャク」を筆頭に、多くの人々に強い記憶を残しています。その熱狂を高めてきたのが、“開かれたデザイン”をコンセプトとした「EXPO 2025 Design System」の存在。そこから生まれた「こみゃく」の二次創作なども盛んに行われ、多様な人々の参加と共創を促す“生成的オープンデザインシステム”として世の中に広がっていきました。

今号では、2025年8月号の本誌特集「デザインシステム大解剖」をさらに拡大。システムの中核を担った引地耕太さんと改めてその全貌を紐解きつつ、本万博にまつわるデザインやキャラクターなどの“ ソフトレガシー”が、これからの世の中でどう活かされていくのか、多様な領域の専門家らとともにその可能性を掘り下げます。

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。