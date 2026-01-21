新たなキャッシュレス＆店舗DXサービス提供に向けた三井住友カードとFiservの戦略的業務提携について

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、決済および金融テクノロジーのグローバルリーダーであるFiserv, Inc. （ファイサーブ、以下：「Fiserv」）と、日本の中小事業者市場における戦略的業務提携について基本合意いたしました。

三井住友カード株式会社

三井住友カードは、Fiservがグローバルに展開する決済と店舗DXサービス「Clover」のソリューションを活用し、"中小事業者のキャッシュレス化推進" と "店舗運営のデジタル化" を同時に解決するオールインワンソリューションを日本国内で展開いたします。なお、Fiservの日本市場参入は初*となります。

*2026年1月 三井住友カード株式会社からFiserv, Inc.へ聴取

１．提携の概要

Fiservは、世界100か国以上で事業を展開し、600万以上の加盟店に向けてサービスを提供している決済および金融テクノロジーのグローバルリーダーです。また傘下のCloverは、中小事業者向けにキャッシュレスと店舗DXを掛け合わせたサービスを提供しており、アメリカ、オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイツなどを含む世界各国で事業を展開しています。

三井住友カードは、Fiservと提携し、傘下のCloverの決済端末とデジタルソリューションを "中小事業者向けのキャッシュレス&店舗DXサービス" として展開いたします。グローバルに展開するCloverのサービスを、Fiservと三井住友カードの両社で日本市場向けにカスタマイズし、中小事業者の皆さまへご提供いたします。サービスのリリースは26年秋を予定しており、詳細は別途発表いたします。

なお決済機能は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社（GMO-PG）およびビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（Visa）と構築した次世代決済プラットフォーム「stera」のネットワークを通じてご提供しますので、セキュリティ面なども最高水準の品質でご利用いただけます。

2．提携の目的

キャッシュレス化の進展に伴い店舗運営のデジタル化は急速に進んでおり、モバイルオーダーによる注文や職場・自宅へのデリバリーサービス、店内でのテーブルオーダーなどのサービスも普及してきました。然し乍ら、複数の事業者のサービスを導入したことで、本来は効率化が図れる便利なサービスにも拘らず、逆に管理が煩雑になってしまったというケースも多く、決済・レジ・POS・予約・注文・在庫管理・売上管理など、店舗業務を集約した「トータルソリューションサービス」が求められています。

本提携では、１.口座・決済・経理・資金繰り支援など企業経営に欠かせない金融サービス（Trunk）、２.決済と店舗運営に必要な機能をまとめて提供可能なデジタルプラットフォーム（Clover）の2つを融合し、中小事業者の皆さまが抱える様々な課題の解決のお役に立つ "真のオールインワンソリューション" をご提供いたします。

3. 「Clover」の特徴

世界各国で展開する「Clover」の特徴は、店舗に対して幅広い決済機能を提供しているだけでなく、POS機能や注文・予約管理機能など、店舗運営に必要な機能やサービスをオールインワンで提供する革新的なデジタルソリューションという点です。

日本でのサービス内容については、現在、両社で準備を進めており、決定次第、発表いたします。

（１）幅広い決済機能

クレジットカード、デビットカードはもちろん、電子マネーやQRコードなどの決済にも対応しているオールインワン端末です。据え置き型端末、モバイル型端末、デスクトップ型端末、キオスク型端末（無人機）など、店舗業態に合わせて幅広く提供しています。

（２）豊富な店舗運営機能

「POS（販売管理）」、「レポート・分析」、「従業員管理」、「注文・予約」、「顧客管理（CRM）」など店舗運営に必要な機能をまとめて提供しているため、サービスを個別に導入する必要がありません。

（３）ハードウェアとソフトウェアのシームレスな連携

Clover端末とPOSなどのソフトウェアはクラウド上で統合されているため、例えば、端末上の売上はWebダッシュボードやスマートフォンのアプリへリアルタイムに連携され、いつでも確認が可能です。また、端末の各種設定や店舗運営の管理も同様に、全てWebやアプリからリモートで行うことができます。

（４）拡張性

クラウドで構成されているCloverは拡張性が高く、外部企業のサービスとの連携に優れています。また、オープンAPIで設計されており、デリバリーサービスや会計ソフト、ECプラットフォーム、マーケティングツールなどともシームレスな連携が可能です。海外では400を超える業務支援アプリがCloverのアプリマーケットで利用できます。お店は、店舗に必要な機能を、必要な時に追加することができます。

4．「Trunk」の"店舗DX"としての進化

Cloverの技術やサービスとTrunkの金融サービスを融合することで、「経営の見える化」、「提案型ファイナンス」、「金融・決済コストの削減」に繋がるサービスを検討してまいります。

（１）経営の見える化

新端末のダッシュボードを通じて、売上から人件費・日次決算など、お金周りの"入口"から"出口"まで、中小事業者の皆さまの迅速な経営判断をサポート。

（２）提案型ファイナンス

売上予測に基づいた将来債権ファクタリングや、繁忙期には自動で与信枠を広げ、閑散期には返済負荷を下げるビジネスカードなど、新しい貌のファイナンス商品のご提供。

（３）金融・決済コストの削減

Trunkとの同時申込による初期費用の無料化や振込手数料の減免、口座残高に応じた端末・システムの利用料や加盟店手数料の引き下げなど、コスト削減を目指した取り組み。

三井住友カードは、今後もお客さまにより安全で利便性の高い決済手段を提供し、更なるキャッシュレス化推進に努めてまいります。