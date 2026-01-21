【ウェビナー】2/17（火）ERPプロジェクトを成功に導くRFPの書き方： アドオン削減の「コツ」も含めて教えます

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年2月17日（火）『ERPプロジェクトを成功に導くRFPの書き方：アドオン削減の「コツ」も含めて教えます』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp

日 時：2026年2月17日（火） 15：00～15：40

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・ERPリプレースを検討しており、RFP作成に不安を感じている方

・アドオンの多さに悩み、要件整理の進め方を見直したい方

・ベンダー選定で失敗したくない情報システム部門の責任者・担当者

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp

＜内容＞

ERPリプレースの成功には、RFP（提案依頼書）の質が大きく影響します。しかし、RFPの書き方に悩む情報システム部門は少なくありません。



本セミナーでは、ベンダー選定の精度を高めるためのRFP作成のポイントを、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。特に、アドオンを最小限に抑えるための要件整理のコツや、ベンダーとの認識ズレを防ぐ記載例など、すぐに使えるノウハウをご紹介。ERP導入に向けた準備段階での不安や課題を解消し、プロジェクト成功への道筋を明確にします。



RFP作成に関わる方、ERP導入を検討中の方は、ぜひご参加ください。

＞＞詳細・お申込み

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/rfp