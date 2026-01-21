歌舞伎俳優・市川染五郎さんが『ESSE』 2026年3月号特装版表紙に初登場！　料理や習慣など、暮らしぶりにせまるスぺシャルインタビューも

株式会社扶桑社

２月２日発売の『ESSE』３月号特装版の表紙に歌舞伎俳優の八代目 市川染五郎さんが初登場！

凛とした容姿を際立たせる、余白の美しい写真と、料理や収納、習慣についてなど、染五郎さんの日常にせまる内容に注目です。

表紙画像とインタビューページのコメントの一部を先行公開！

『ESSE』2026年3月号特装版表紙染五郎さんが「今、暮らしのなかで興味のあること」とは？思わず見入ってしまう、“白”を基調にしたビジュアルも必見

大河ドラマや現代劇ドラマなど、映像作品での活躍も続き、ますます注目が集まる市川染五郎さん。5月に控えている舞台『ハムレット』への意気込みや、普段の暮らしぶりにせまるお話まで、魅力たっぷりなインタビューをお届けします。

【インタビュー一部抜粋】今、いちばん興味があるのは「整理整頓」です

暮らしの中で、気になることを聞いてみると「フィギュアを集めるのが趣味なのですが、ディスプレー棚に押し込めている状態なので、ちゃんと飾りたいですね。バットマンに登場する『ジョーカー』のキャラクターが好きで、そのフィギュアがいちばんお気に入りです」。

【撮影秘話】甘いものには目がないんです

洗練された雰囲気と端正な語り口で、丁寧に取材に対応してくれた染五郎さん。取材の最後にESSE編集長が「甘いものがお好きだと伺ったので」と和菓子を差し入れにお渡しすると、少し照れた様子で「甘いもの、好きです。ありがとうございます」と、さわやかな笑顔で受け取ってくれました。

詳しい内容はぜひ、『ESSE』2026年3月号でチェックしてください！

【書誌情報】

◆タイトル／『ESSE』2026年3月号特装版

◆発売日／2026年2月2日（月）※地域によって発売日が異なります

◆定価／１２００円（税込）

◆発行／フジテレビ

◆発売／扶桑社

◆購入リンク／Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDZJ5J56

◆記事化など本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp