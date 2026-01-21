「働きやすい工場・倉庫」の条件、約25％が「空調の充実」を支持。経験者に聞きました

株式会社NEXER

■倉庫や工場で「働きやすい」と感じる環境とは？

倉庫や工場で働く際、どのような環境が整っていると「働きやすい」と感じるのでしょうか。空調設備の有無や作業動線のわかりやすさ、安全対策の充実度など、考えられる要素はさまざまです。

ということで今回は、BtoBリノベーション事業を手掛けているRENOXIA（リノシア）と共同で、事前調査で「倉庫や工場で働いた経験がある」と回答した全国の男女300名を対象に「働きやすい倉庫・工場」についてのアンケートをおこないました。

「働きやすい倉庫・工場に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月26日 ～ 2026年1月13日

調査対象者：事前調査で「倉庫や工場で働いた経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：これまでの経験から、どのような倉庫や工場がもっとも「働きやすい」と感じますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：働きやすさ向上のために「導入してほしい」「あったら良かった」と思う設備はありますか？

質問4：働きやすさ向上のために「導入してほしい」「あったら良かった」と思う設備を、すべて選んでください。（複数回答可）

質問5：倉庫や工場で働くうえで、「空調が全く効いていない」と感じたことはありますか？

質問6：それはどのような状況でしたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■24.0％が、もっとも働きやすいのは「空調が整っている」と回答

まず、倉庫や工場で働いた経験がある方に、これまでの経験を踏まえて「もっとも働きやすい」と感じた環境について調査しました。

その結果、もっとも多かった回答は「空調が整っている」で24.0％でした。次いで「動線が整理されていて作業しやすい」が19.0％、「安全対策がしっかりしている」が18.7％と続いています。

上位3項目で全体の6割以上を占めており、快適さと安全性を重視する傾向が強いことがわかりました。

それぞれの回答を選んだ理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「空調が整っている」

・夏場の工場はとにかく暑いので、空調が整っていないと暑さで熱中症になる危険性もあるし、仕事のパフォーマンス力も落ちるから。（30代・男性）

・とくに夏と冬の空調は大事で、健康にかかわる。（50代・男性）

・以前働いたところでは、真夏でも「空調」が効かず、暑くて暑くて大変だった。昨今の「猛暑」ならば猶更だろう。（60代・女性）

・倉庫内の温度が作業効率に大きく影響する。（70代・男性）

「動線が整理されていて作業しやすい」

・効率がいいので無理、無駄がなくストレスがたまらない。（30代・男性）

・移動しやすい動線が確保されていると、作業性が良いから。（40代・男性）

・整理整頓がされていない職場は安全性も担保できていなく効率が悪い。（50代・男性）

「安全対策がしっかりしている」

・工場内は事故が発生する確率が高いので、安全対策がしっかりしていないと安心して働けない。（40代・男性）

・所々危険なところが多い。フォークリフトと、歩く人が同じ場所であり、分離されていないのはいつもヒヤヒヤしていました。（40代・男性）

・工場はさまざまな機械が多く常に危険と隣り合わせなので、安全配慮がもっとも大切。（70代・男性）

倉庫や工場の働きやすさは、空調による快適性に加え、動線の整備や安全対策といった基本的な環境づくりが大きく影響していることが明らかになりました。

■37.0％が、働きやすさ向上のために「導入してほしい設備がある」と回答

続いて、働きやすさを高めるために「導入してほしい」「あったら良かった」と感じる設備があるか調査しました。

その結果「ある」と回答した方は37.0％、「ない」と回答した方は63.0％でした。約4割の方が、現在の設備には改善の余地があると感じていることがわかります。

さらに「ある」と回答した方を対象に、具体的にどのような設備を導入してほしいかを調査しました。

もっとも多かった回答は「全体空調設備」で55.9％でした。次いで「防寒・防暑対策設備」が36.0％、「休憩室・仮眠スペース」が33.3％、「スポットクーラー・大型扇風機」が30.6％と続いています。

上位4項目のうち3つが温度管理に関わる設備であり、空調環境の改善を求める声がとくに強い結果となりました。

また「自動化・省力化設備」と「更衣室・シャワー設備」はいずれも27.0％となり、身体的な負担の軽減や衛生面への配慮を重視する方も一定数いることがうかがえます。

■52.7％が「空調が全く効いていない」と感じた経験がある

最後に、倉庫や工場で働くなかで「空調が全く効いていない」と感じた経験があるか調査しました。

その結果「とてもある」が24.0％、「ややある」が28.7％となり、合わせて52.7％の方が空調不足を実感した経験があることがわかりました。一方で「あまりない」は33.0％、「まったくない」は14.3％でした。

空調が効いていないと感じた理由や状況についても聞いてみたので、一部を紹介します。

空調が効いていないと感じた状況

・サウナのような状態で8時間耐えながら仕事をしました。熱中症になり仕事は好きでも続けていけないような環境でした。（30代・女性）

・物流倉庫にエアコンが無く、40度越えの中で作業して気を失いそうになった（50代・男性）

・空調は動いているが、それ以上に発生する熱が多く全く機能していなかった。（50代・女性）

・工場は夏は物凄く暑く、冬は物凄く寒いから。上下つなぎの作業着を着て頭にネットをつけてその上にヘルメットしたら熱中症で倒れる可能性がある。（60代・男性）

・夏場は大型扇風機が一台だけで倉庫の隅の方へ行くと全く風が無く汗でびしょぬれになる状況だった。（70代・男性）

・倉庫という建造物の性質上天井が高く、上からの空調ができていなかった。（60代・女性）

空調が効いていないと感じた状況として、夏場の極端な暑さを訴える回答が目立ちました。設備自体がない場合だけでなく、空調があっても広い空間や高い天井に対応しきれていないケースも報告されています。

冬場の寒さを指摘する声も複数あり、年間を通じた温度管理の難しさが浮き彫りになりました。

■まとめ

今回の調査から、倉庫や工場で働いた経験者が重視する「働きやすさ」の条件として、空調設備の充実がもっとも多く挙げられました。約4人に1人が空調環境を最重要視しており、導入してほしい設備についても、温度管理に関わる項目が上位を占めています。

また、半数以上の方が「空調が全く効いていない」と感じた経験があると回答しており、現場の温度環境に課題を感じている人が多いことが明らかになりました。

熱中症対策や作業効率の向上といった観点からも、倉庫・工場における空調設備の整備は、今後さらに重要性を増していくと考えられます。働く人の健康と生産性を守るためにも、空調設備の導入や温度管理の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

