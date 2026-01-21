今までになかった歴史を描く物語！ 八木荘司『遠い標的』2月18日（水）発売決定！

株式会社新潮社

帚木蓬生氏（作家）

歴史の深奥を照射する快作。こういう作品が日本文学に加わるのは、日本国民にとって誇らしく、大きな喜びである

高山文彦氏（作家）

最下層の人々の姿に希望を見出す物語

株式会社新潮社は、前代未聞の幕末小説『遠い標的』（八木荘司著）を2026年2月18日（水）に発売いたします。

「幕末小説」といえば、司馬遼太郎さんや吉村昭さんの傑作を挙げる人も多いでしょう。NHKの大河ドラマでも何度も取り上げられています。こうなると、もはや書かれていない話はなさそうに見えます。

ところが、誰も書かなかったテーマがありました。それは、「幕末と差別」です。

当時の長州藩には、差別されていた者たちの「兵団」があったことは、あまり知られていません。彼らは長州藩の実働部隊として戦いましたが、この隠れた史実に着目したのが本書です。

厳しい身分制度において理不尽に虐げられた若者たち。彼らは実在の人たちであり、それゆえにこそ、語られる言葉には強いリアリティがあります。それは、いわば最下層に生きる者たちの思いなのです。

なぜ彼らは倒幕に身を投じたのでしょうか。

それは、幕府を倒すことが、悪しき身分制度を壊すことにつながる――そう考えたからでした。自分たちを理由なく縛り付けている桎梏を解き放つ。この若々しくシンプルな志を胸に、青年たちは立ち上がります。有名人は一人として登場しません。教科書的な歴史の説明もほとんどありません。なぜなら、主人公は虐げられた青年たちであり、「低い目線」からの物語だからなのです。

■ 元・新聞記者としての経験に裏打ちされた圧倒的な読み応え！

著者の八木氏は産経新聞社会部出身。記者時代から差別問題を深く取材してきました。その分厚い取材経験で培った確かな視点は、本書を土台から支えています。

ただ筆者は言います。

「確かにテーマは〈差別〉なんですが……。小説というのは面白くなければダメです。最後までわくわくしながら読んでもらうのが一番ですね」

■ 歴史好きにぜひ読んでもらいたい！ 注目ポイントをご紹介

鳥羽伏見の戦いの際、徳川慶喜は急遽江戸に帰還します。この慶喜公の動きは、〈逃げ帰った将軍〉〈敵前逃亡〉などと非難され、歴史好きの常識になっています。

しかし本書が提示する歴史は、まったく逆の〈真実〉。

慶喜公は逃げたのではなく、「日本を救うためにこそ」帰還したという見方なのです。

本書後半で、きわめて説得力のある話として語られるのですが、歴史小説ならではの醍醐味を味わっていただけると同時に、歴史通ほど瞠目するに違いありません。

この歴史ドラマに深く関わるのが、主人公の新藏です。

彼もまた最下層に生きる青年であると同時に、一発必中の銃の名手です。その新藏に重大な狙撃命令が下されます……。その「標的」と「一発の銃弾」は驚くべき展開を呼び、維新後の知られざる悲劇へとなだれ込みます。

歴史の大きな歯車は、昔も今も個人の志や熱意だけではいかんともしがたいものでしょう。しかし、それを嘆くでもなく、苛立つでもなく、「簡単には変わらない現実」を見つめ、同時に、それは「いつか必ず変えられる」ことを信じる新藏。戦いのなかで成長した彼のまっすぐな言葉は、「歴史小説」という枠を超えて、今を生きる私たちにも明るい余韻と爽やかな感動をもたらしてくれるはずです。

■ 書籍内容紹介

差別を撃つ。最下層に生きる若者は、理不尽な世に照準を合わせた――。幕府を倒し、悪しき身分制を壊す。虐げられてきた若者たちは蹶起した。その中の一人が銃の天才新蔵だった。幕軍を追撃した果て、新藏に狙撃命令が下される。明治維新の前後で、何が変わり何が変わらなかったのか。「遠い標的」とは何か……。「みな同じ人間じゃけえ」まっすぐな言葉に、遥かな希望を重ねる感動の物語。

■ 著者紹介

八木荘司（やぎ・そうじ）

兵庫県加古川市出身。京都大学文学部卒業後、産経新聞社に入社。大阪本社社会部長などを歴任。その間部落問題を徹底取材。1987（昭和62）年、差別をテーマにしたノンフィクションノベル『原告・宮津裕子』を発表し話題に。1992（平成4）年、『ソウルに消ゆ』（有沢創司名義）で日本推理サスペンス大賞を受賞。他に『ガイアの季節』『三たびの銃声』『天誅の剣』『ロシアよ、我が名を記憶せよ』等の著作がある。

■ 書籍データ

【タイトル】遠い標的

【著者名】八木荘司

【発売日】2026年2月18日

【造本】単行本（ハードカバー）

【定価】1,870円

【ISBN】978-4-10-356681-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356681/