初音ミク NTが分かる！ 使える！ クリプトン・フューチャー・メディア公認の徹底攻略ガイドブック発売

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『クリプトン・フューチャー・メディア公認 初音ミク NT 徹底攻略ガイドブック』を、2026年2月20日に発売します。

■書誌情報

書名：クリプトン・フューチャー・メディア公認 初音ミク NT 徹底攻略ガイドブック

著者：山口 真

定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）

発売：2026年2月20日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125321001/

ミクを歌わせて、DAWで作曲ができる！

初音ミク NTのノウハウが満載の解説本

世界的なバーチャルシンガー、初音ミクの次世代バージョン『初音ミク NT』を使いこなすためのガイドブック。初音ミク NTには、歌を作るためのPiapro Studio NT2と、音楽制作の中心となるDAWのSTEINBERG Cubase LEが付属しており、歌作りから作曲まですぐにスタートすることが可能です。"いきなり作曲デビューするのは不安......"という人も大丈夫。本書ではソフトウェアのインストールから、初音ミク NTの歌作りの基本と応用、そしてCubase LEを使った音楽制作の流れまでをじっくり解説しています。初音ミク NTと本書で、作曲家としての第一歩を踏み出しましょう！

CONTENTS

INTRODUCTION 初音ミク NTとは？

PART 1 歌わせてみよう

PART 2 Piapro Studio NT2の使い方

PART 3 E.V.E.C. の使い方

PART 4 曲作りとCubase LEの基礎知識

PART 5 目的別の調声&演出テクニック

PART 6 Cubase LEで曲作り

PART 7 曲を発表しよう

PART 8 ステップアップのために

PROFILE

山口 真（Makou）

大手ゲーム会社にてサウンド・クリエイターのキャリアを開始。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社に入社後は、幅広い制作経験を生かして同社のモバイル・コンテンツ事業を初期から牽引。その後、新たな音楽制作会社でも数々のゲーム開発、実装、後進の指導に携わり、独立。現在は音楽ソフトウェアのレビューや解説を中心としつつ、国内外への楽曲提供など、広い分野での活動を続けている。著書には『Logic Pro Xで始めるDTM＆曲作り ビギナーが中級者になるまで使える操作ガイド＋楽曲制作テクニック』(小社刊）など。

Web サイト:https://www.makou.com/

