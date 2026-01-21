日本の路面電車の営業車両を全車収録！ 路面電車・LRTの現状と将来が丸わかり『路面電車年鑑2026』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、日本の路面電車・LRTの最新情報と詳細データを満載した『路面電車年鑑2026』を2026年1月21日に発売いたしました。

■最新情報から未来への展望、さらに歴史的な経緯まで──多角的に路面電車・LRTを解説

宇都宮LRTの成功により、あらためて注目を集めている路面電車・LRT。本誌では、その最新トピックスや未来への展望に加え、歴史的な背景や現在の路線網、さらには乗り方ガイドまで、多角的な視点から路面電車・LRTを詳しく解説します。

これ一冊で、今知っておくべき基礎知識をひととおり確認でき、公共交通のあるべき姿を捉える手がかりとなるはずです。

■日本全国で活躍する営業用車両732両を、写真と詳細データで網羅

本誌では、2025年12月31日現在で車籍のある、全国の路面電車・LRTの営業用車両732両をすべて掲載。各車両には写真と詳細なデータを掲載しており、同じ形式でも形状や装備の違いまで細かくフォローしています。ここまで徹底的に記録・紹介するスタイルは、類書にはない本誌ならではの大きな特長です。

■本誌は以下のような方におすすめです

- 路面電車・LRTに興味がある方- 旅行に行って乗ってみたいけど、乗り方が分からなくて戸惑っている方- 公共交通やまちづくりに関心がある方

■本誌の構成

広島電鉄の駅前大橋ルートが開業

路面電車の魅力をいっぱいに詰め込んだモボ1形

世田谷線100周年

松山市駅をちょっぴり移設

Happy Welcome！2025年に営業運転を開始した新鋭車両たち

Long Farewell 2025年に営業運転を終了した名車たち

現役営業車両オールカタログ

路面電車の乗り方・降り方徹底ガイド

■書誌情報

誌名：路面電車年鑑2026

発売日：2026年1月21日（水）

仕様：B5 / 168ページ

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1690-6

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10151691.html

