日本の路面電車の営業車両を全車収録！ 路面電車・LRTの現状と将来が丸わかり『路面電車年鑑2026』を発売
インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、日本の路面電車・LRTの最新情報と詳細データを満載した『路面電車年鑑2026』を2026年1月21日に発売いたしました。
■最新情報から未来への展望、さらに歴史的な経緯まで──多角的に路面電車・LRTを解説
宇都宮LRTの成功により、あらためて注目を集めている路面電車・LRT。本誌では、その最新トピックスや未来への展望に加え、歴史的な背景や現在の路線網、さらには乗り方ガイドまで、多角的な視点から路面電車・LRTを詳しく解説します。
これ一冊で、今知っておくべき基礎知識をひととおり確認でき、公共交通のあるべき姿を捉える手がかりとなるはずです。
■日本全国で活躍する営業用車両732両を、写真と詳細データで網羅
本誌では、2025年12月31日現在で車籍のある、全国の路面電車・LRTの営業用車両732両をすべて掲載。各車両には写真と詳細なデータを掲載しており、同じ形式でも形状や装備の違いまで細かくフォローしています。ここまで徹底的に記録・紹介するスタイルは、類書にはない本誌ならではの大きな特長です。
■本誌は以下のような方におすすめです
- 路面電車・LRTに興味がある方
- 旅行に行って乗ってみたいけど、乗り方が分からなくて戸惑っている方
- 公共交通やまちづくりに関心がある方
■誌面イメージ
最新の情報やトピックをじっくりと解説します。
営業用車両はすべて写真と詳しいデータでご紹介します。
■本誌の構成
広島電鉄の駅前大橋ルートが開業
路面電車の魅力をいっぱいに詰め込んだモボ1形
世田谷線100周年
松山市駅をちょっぴり移設
Happy Welcome！2025年に営業運転を開始した新鋭車両たち
Long Farewell 2025年に営業運転を終了した名車たち
現役営業車両オールカタログ
路面電車の乗り方・降り方徹底ガイド
■書誌情報
誌名：路面電車年鑑2026
発売日：2026年1月21日（水）
仕様：B5 / 168ページ
定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
ISBN：978-4-8022-1690-6
◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10151691.html
【イカロス出版株式会社】
『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。
さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
イカロス出版株式会社 担当：佐藤
contact@ikaros.jp