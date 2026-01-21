2月13日(金)「高分子学会主催・2026年度・次世代イノベーター育成講座・プレセミナー(事前説明会)」Zoom講座を開講(※参加費無料)

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として「次世代のイノベーターを育成する」ことを目的としたセミナーを開講いたします。

本講座は、2026年02月13日開講を予定いたします。参加料は無料です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：【2026年度・次世代イノベーター育成講座】プレセミナー

開催日時：2026年02月13日(金) 16:00-18:00

参 加 費：無料

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1efbd2c7-c9ac-6e44-ae1d-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

第1部 元スリーエムジャパン (株)AndTech 顧問 兼 経営アドバイザー 古藤 健二郎 氏

第2部 一般財団法人バイオインダストリー協会 企画部 部長 小泉 英樹 氏

第3部 株式会社カネカ Material Solutions New Research Engine New Polymer Team 主任 園山 亜里紗 氏

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

∽∽───────────────────────∽∽

グローバル視点で企業に利益をもたらすR&D企業のトップイノベーター像と必要なスキルと育成モデル

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

本セミナーでは、4月17日開講予定の高分子学会主催「次世代イノベーター育成講座」の事前説明会を兼ねて、AndTechの顧問として、企業R&Dの開発コンサルタントとして活躍している元スリーエムジャパンの古藤氏を講師に招き、高分子産業の発展を目指すうえで欠かせない『次世代イノベーター育成」の必要性をお話いただきます。

1.グローバル企業でのイノベーション潮流

2.R&Dに必要とされる事業開発力

3.イノベーターに必要とされる能力

3.1 要求される能力⇒ 先天性IQ・後天性EQとCQ

3.2 イノベーターとしての資質と教育⇒育成手法

4.イノベーションを育む３M社の 企業文化と仕組み

5.イノベーションを育むネットワーキング

5.1 イノベーター育成講座の評価結果

5.2 講師への一言メッセージ

5.3 BS研究会でのネットワーキング

∽∽───────────────────────∽∽

イノベーターに必要な人脈づくりとは？

～次世代イノベーター育成講座の有効な活用方法～

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

イノベーションを起こすための要素は色々ありますが、なかでも自分とは専門の違う社外の方との「人脈形成」は非常に重要な要素の1つだと言われています。ただ日本の一般企業の社員で、社外に充分な人脈を持っていますと自信を持って語れる方は非常に限られているのではないでしょうか？2016年度の第1回イノベーター育成講座の受講生で、2023年度から本講座の講師も務めている自らの経験談を通して、「人脈形成」という観点から見た本講座の活用方法についてお話しします。

1. イノベーションを起こすうえでの人脈の重要性

1-1. 「弱くて強い」人脈の効用

2.「人見知り」の日本人が「人脈を作る」ために

2-1. 弱い人脈はどのようにして築くか

2-2. 単純接触効果の凄味

3.「人脈形成」という観点から見た本講座のメリット

3-1. 「知り合いの知り合い」との距離感

3-2. 9年という時間の重みがもたらす価値

∽∽───────────────────────∽∽

イノベーター育成講座受講生の経験談

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

イノベーター育成講座受講生の経験談として、株式会社カネカの園山 亜里沙氏にご発表いただきます。

このイノベーター育成講座を受講したことでどんな事を学び、会社での取り組み、姿勢がどのように変わっていったかなどを中心にご経験をご講演いただきます。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上